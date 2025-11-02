La Capital | Policiales | Homicidio

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Milton Lautaro Sosa fue asesinado la madrugada de este domingo en la zona sur de Pérez. Hay dos sospechosos detenidos, entre ellos el presunto homicida, de 18 años

2 de noviembre 2025 · 15:33hs
El homicidio de Milton Sosa ocurrió en la zona de Rearte y María Teresa

El homicidio de Milton Sosa ocurrió en la zona de Rearte y María Teresa, en la zona sur de Pérez.
Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Un joven de 20 años fue asesinado de una puñalada la madrugada de este domingo en Pérez. Se trata de Milton Lautaro Sosa, futbolista del club Mitre de esa ciudad. Hay dos sospechosos detenidos por el hecho, entre ellos el presunto homicida de 18 años y su padre. La vivienda de ambos fue incendiada por allegados a la víctima.

También fue detenido un hombre de 39 años sospechado de realizar disparos de arma de fuego en el lugar. La investigación está en manos de la fiscal de Violencias Altamente Lesivas Georgina Pairola, quien ordenó las primeras medida para iniciar la pesquisa.

El crimen de Sosa es el primero que se registró durante 2025 en la ciudad de Pérez. Según la información preliminar, la víctima y el victimario estaban en un festejo de cumpleaños cuando se desató un altercado que terminó desembocando en la mortal agresión.

WhatsApp Image 2025-11-02 at 15.34.35
El club Bartolomé Mitre de Pérez compartió un comunicado en sus redes sociales.

El club Bartolomé Mitre de Pérez compartió un comunicado en sus redes sociales.

Homicidio

Según la información preliminar proporcionada por fuentes policiales, el crimen de Sosa se desencadenó minutos antes de las 4 de la mañana de este domingo en Rearte y María Teresa, en el extremo sudoeste de la ciudad de Pérez. Hasta allí llegaron efectivos del Comando Radioeléctrico de Pérez comisionados por un hecho de violencia con un hombre herido de arma blanca y detonaciones en la cuadra.

Al llegar los uniformados un grupo de personas trasladaba al joven herido hasta el Hospital Municipal El Gurí de Pérez, donde llegó sin vida, al parecer como consecuencia de una herida de arma blanca en la zona abdominal.

En el lugar los efectivos tomaron conocimiento de quién sería el agresor y así detuvieron a Matías Gabriel R., de 18 años, a quien le secuestraron un cuchillo que podría tratarse del arma homicida. También fue detenido el padre del joven, Ariel Gustavo R., de 39 años, acusado de haber efectuado disparos de arma de fuego con posterioridad al mortal ataque. En su poder los efectivos secuestraron una pistola calibre 380 y vainas servidas.

>>Leer más: Un hombre fue asesinado a balazos en Pérez por sujetos que dispararon desde una moto

Los primeros policías que participaron del procedimiento también dieron cuenta de disturbios registrados en el contexto del asesinato y afirmaron que familiares y allegados de Sosa fueron hasta la casa del principal sospechoso, a escasos metros de la escena del crimen, y prendieron fuego la vivienda. También aseguraron que rompieron al menos una ventana del Hospital Municipal El Gurí donde Milton fue declarado muerto al llegar.

Noticias relacionadas
Dos de los miembros de la banda narco de Villa Gobernador Gálvez imputada esta semana. 

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Oroño y Brown, la esquina donde se produjo una letal pelea entre cuidacoches en enero de 2024.

Piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en bulevar Oroño

Paula Perassi fue vista por última vez el 18 de septiembre de 2011.

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Un joven de 28 años fue detenido el viernes 24 de octubre de 2025 en Cepeda al 3900 bajo sospecha por el crimen de Milton Sández, asesinado el 26 de julio de 2020 en el mismo barrio.

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta roja en Newells: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Alerta roja en Newell's: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre: No puedo seguir viviendo así

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre: "No puedo seguir viviendo así"

Newells, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Newell's, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Lo último

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

El Newells de Bernardi: ajustes que no alcanzaron, pesada herencia y lucha dramática por la salvación

El Newell's de Bernardi: ajustes que no alcanzaron, pesada herencia y lucha dramática por la salvación

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en un atentado en Nueva York en 2017

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en un atentado en Nueva York en 2017

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos de Rosario por su respuesta "tibia" e "hipócrita"

Lila Feldman, integrante de la Red Federal de Psicólogas y Psicoanalistas, cuestionó la falta de acciones de esa entidad profesional frente a las denuncias por abuso sexual y de poder que apuntan al profesional Javier Pérez
Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos de Rosario por su respuesta tibia e hipócrita
Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior
Política

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre
Policiales

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y un importante descenso de temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y un importante descenso de temperatura

Grooming en Piñero: imputaron al nieto de un pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor
Policiales

Grooming en Piñero: imputaron al nieto de un pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

El Newells de Bernardi: ajustes que no alcanzaron, pesada herencia y lucha dramática por la salvación

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El Newell's de Bernardi: ajustes que no alcanzaron, pesada herencia y lucha dramática por la salvación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta roja en Newells: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Alerta roja en Newell's: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre: No puedo seguir viviendo así

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre: "No puedo seguir viviendo así"

Newells, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Newell's, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Paridad clásica donde la 9ª de Newells ganó con un gol del hermano de un jugador de primera

Paridad clásica donde la 9ª de Newell's ganó con un gol del hermano de un jugador de primera

Ovación
Agustín Canapino no dejo nada a nadie en Paraná y se encamina al penta del Turismo Carretera

Por Gustavo Conti
Ovación

Agustín Canapino no dejo nada a nadie en Paraná y se encamina al penta del Turismo Carretera

Agustín Canapino no dejo nada a nadie en Paraná y se encamina al penta del Turismo Carretera

Agustín Canapino no dejo nada a nadie en Paraná y se encamina al penta del Turismo Carretera

Paridad clásica donde la 9ª de Newells ganó con un gol del hermano de un jugador de primera

Paridad clásica donde la 9ª de Newell's ganó con un gol del hermano de un jugador de primera

Newells, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Newell's, obligado a usar la calculadora y estar pendiente de los otros

Policiales
Grooming en Piñero: imputaron al nieto de un pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor
Policiales

Grooming en Piñero: imputaron al nieto de un pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

La Ciudad
El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en un atentado en Nueva York en 2017
La Ciudad

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en un atentado en Nueva York en 2017

El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y un importante descenso de temperatura

El tiempo en Rosario: se espera una semana inestable y un importante descenso de temperatura

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos de Rosario por su respuesta tibia e hipócrita

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos de Rosario por su respuesta "tibia" e "hipócrita"

Clubes de Rosario: cuotas, alquileres y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Clubes de Rosario: cuotas, alquileres y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Cosas veredes, Sancho

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

Cosas veredes, Sancho

Economía del conocimiento: Argentina apunta a los u$s 30.000 millones en exportaciones
Economía

Economía del conocimiento: Argentina apunta a los u$s 30.000 millones en exportaciones

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles
La Ciudad

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa
La Ciudad

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa

San Lorenzo: Raimundo presentó el presupuesto 2026 con fuerte inversión social y equilibrio financiero
La Región

San Lorenzo: Raimundo presentó el presupuesto 2026 con fuerte inversión social y equilibrio financiero

Grassi anticipó que el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador
Economía

Grassi anticipó que el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada
Zoom

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos

Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores
Política

Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores

Con Adorni como jefe de Gabinete: cuáles son los otros cambios que vienen
Política

Con Adorni como jefe de Gabinete: cuáles son los otros cambios que vienen

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años con más de 100 obreros
La Región

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años con más de 100 obreros

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber
Policiales

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado
Policiales

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Denuncias contra el Doctor Chinaski: qué pasó en Paraná tras la viralización del video
La Ciudad

Denuncias contra el Doctor Chinaski: qué pasó en Paraná tras la viralización del video

Granata defendió a Virginia Gallardo: No veo críticas a personas condenadas
Política

Granata defendió a Virginia Gallardo: "No veo críticas a personas condenadas"

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos
La Ciudad

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos

Newells tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

El Estado le cargó al sistema privado tratamientos de salud sin contrapartidas
Información General

"El Estado le cargó al sistema privado tratamientos de salud sin contrapartidas"

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y temperatura en ascenso