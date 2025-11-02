Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Cayeron el pasado 23 de octubre en 19 allanamientos de la Policía Federal iniciada en agosto de 2024. Tres mujeres fueron liberadas bajo reglas de conducta

Los imputados cayeron en el marco de 19 allanamientos realizados por la Policía Federal en Tablada y Las Flores el 23 de octubre de 2025.

Cuatro hombres y tres mujeres fueron imputados por delitos vinculados al microtráfico de drogas en la zona sur de la ciudad. Los varones quedaron en prisión preventiva mientras que las mujeres fueron liberadas bajo reglas de conducta que deberán cumplir durante seis meses.

Los imputados —salvo uno— cayeron el pasado 23 de octubre en el marco de 19 allanamientos requeridos por el fiscal César Pierantoni con motivo de una investigación de la Policía Federal (PFA) iniciada en agosto de 2024 por comercialización de drogas en Tablada y Las Flores.

El fiscal Pierantoni desplegó las atribuciones delictivas a los siete detenidos en audiencias realizadas la semana pasada. En ese contexto les atribuyó a Leandro G. y Matías S. haber vendido drogas al menudeo desde septiembre de 2024 hasta el 7 de abril de este año. Les endilgó comprar la droga, “principalmente cocaína”, para su posterior fraccionamiento y venta. Una parte se vendía o entregaba en la casa de Leandro G. quien ya estaba preso desde el pasado 29 de mayo por un hecho de extorsión de enero, en Ameghino al 500.

En cuanto a Matías S., fue detenido en su casa de Moreno al 5900 donde además secuestraron dos balanzas de precisión y un envoltorio de cocaína de 0.4 gramos.

Asimismo, el fiscal les achacó a Cristian C. y María D. la tenencia con fines de comercialización de 297 envoltorios de cocaína —un total de 58 gramos— hallados en los allanamientos del 23 de octubre en su casa de Necochea 3900 . El material fue hallado escondido en un sobre techo del domicilio donde la PFA había constatado maniobras compatibles con la venta de drogas.

Soledad R. fue acusada de haber vendido drogas, sobre todo cocaína, en una casa del pasaje 556 entre 5 de Agosto y Rosa Silvestre. Allí fue detenida en un allanamiento mientras vendía drogas. En su poder secuestraron 65 envoltorios de cocaína. Ese domicilio fue allanado ya que durante la investigación los pesquisas de la PFA constataron que Leandro G. se reunía con otra persona cerca de ese lugar, que contaban dinero en un auto y luego se dirigían a esa vivienda.

Mario M. y Tatiana C., fueron apresados el 27 de octubre en Garibaldi y Patricias Argentinas. En su poder se incautaron 107 envoltorios de cocaína fraccionados, cien mil pesos y un cartucho calibre 16. Días antes el lugar había sido allanado y aunque la casa estaba deshabitada se hallaron 393 de cocaína fraccionada, una pistola Bersa y 400 mil pesos.

Imputaciones

El fiscal imputó como coautores de comercialización de estupefacientes en modalidad microtráfico a Matías S. y Leandro G. El mismo delito le atribuyó a Soledad R., pero como autora. A Cristian C. y María D. les imputó tenencia ilegítima de drogas para la venta. El mismo delito le imputó Mario M. y Tatiana C. pero como partícipes secundarios.

El juez Aldo Bilbao Benítez dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para Leandro G. y para Cristian C. La misma medida dictó para Mario M. y Matías S. pero por seis meses. En tanto María D., Tatiana C. y Soledad R. fueron liberadas con reglas de conducta por un semestre.