La Capital | Economía | CyberMonday

Cybermonday: los descuentos superan ediciones anteriores

Más de 2 millones de usuarios visitaron la web del evento organizado por Cace. Interés por electro, indumentaria y calzado, viajes y hogar y deco

3 de noviembre 2025 · 19:51hs
El Cybermonday se extiende hasta este miércoles 5 de noviembre.

El Cybermonday se extiende hasta este miércoles 5 de noviembre.

La nueva edición del CyberMonday, el evento de compras online organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace) que se extenderá hasta el miércoles 5 de noviembre, cuenta con la participación de casi 900 empresas entre grandes marcas, pymes y emprendedores que ofrecen un descuento promedio del 31%. Cifra superior a ediciones anteriores. En tiempo de vacas flacas, el ingenio se agudiza para incentivar el consumo.

Todas las tiendas oficiales están disponibles en la web www.cybermonday.com.ar y durante la primera jornada la web oficial registró un acumulado de 2 millones de usuarios. Entre las consultas se desctaron las visitas de consumidores de Provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Miguel de Tucumán, Salta, Entre Ríos, Neuquén y Corrientes.

En lo que respecta a categorías, las más exploradas por los usuarios fueron electrodo y tecno; indumentaria y calzado; viajes; muebles, hogar y deco; salud y belleza; deportes y fitness; motos y autos; bebés y niños y super, gastronomía y bodegas

Según la fiscalización de ofertas realizada por Cace junto con la Universidad de Buenos Aires, el descuento promedio del sitio alcanza el 31%, con categorías destacadas como servicios y varios (42%), salud y belleza (37%), muebles, hogar y deco (35%), super, gastronomía y bebidas (35%), bebés y niños (34%) e indumentaria y calzado (31%).

Ofertas y oportunidades

“Desde Cace trabajamos para que el consumidor viva la mejor experiencia posible, accediendo a ofertas y oportunidades exclusivas en el canal oficial”, explicó Andrés Zaied, presidente de Cace y agregó: “Con un promedio de descuento del 31% es el evento con mayor descuento desde Cybermonday 2021”, agregó.

Los 10 términos más buscados fueron aire acondicionado, heladeras, zapatillas, celulares, lavarropas, tv, notebook, bicicletas, perfumes y colchón. Este año el sitio vuelve a incorporar al Cybot, un agente desarrollado con inteligencia artificial que ayuda a los usuarios a encontrar las mejores oportunidades de compra según su medio de pago o preferencias de compra.

Noticias relacionadas
Las empresas pueden llegan a vender en los tres días que dura el Cyber Monday lo mismo que en un mes promedio.

Cyber Monday: cómo se preparan las empresas para posicionarse online y vender más

CyberMonday: durante tres días, los argentinos podrán disfrutar de descuentos exclusivos en más de 800 marcas

CyberMonday 2025: cuándo es, qué marcas participan y qué novedades habrá

El Banco Central ajusta sus reservas tras el pago de intereses al FMI.

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista

La central operará bajo las certificaciones ISO 27001 y 9001, consolidando un estándar internacional de calidad y seguridad.

El Mercado Argentino de Valores lanza su central de ciberseguridad

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

Lo último

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista

Cybermonday: los descuentos superan ediciones anteriores

Cybermonday: los descuentos superan ediciones anteriores

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía

Tiene 28 años y está internado en el Heca con pronóstico reservado. Fue rescatado del incendio de un Renault 12 en Cullen y Génova,
Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía
Fue una masacre, dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

"Fue una masacre", dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez
Policiales

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná
La Región

Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista
Economía

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

Advierten que en Argentina habrá que pagar en un peaje cada 97 kilómetros

Advierten que en Argentina habrá que pagar en un peaje cada 97 kilómetros

Ovación
Shock en la Fórmula 1: Ferrari no renovaría con Lewis Hamilton y analiza su posible reemplazo
Ovación

Shock en la Fórmula 1: Ferrari no renovaría con Lewis Hamilton y analiza su posible reemplazo

Shock en la Fórmula 1: Ferrari no renovaría con Lewis Hamilton y analiza su posible reemplazo

Shock en la Fórmula 1: Ferrari no renovaría con Lewis Hamilton y analiza su posible reemplazo

Mundial sub-17: Argentina arrancó con el pie derecho y venció a Bélgica

Mundial sub-17: Argentina arrancó con el pie derecho y venció a Bélgica

Newells arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Newell's arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Policiales
Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga
Policiales

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

La Ciudad
Fue una masacre, dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

"Fue una masacre", dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

El Hospital Vilela autorizará el ingreso de mascotas como apoyo emocional para niños internados

El Hospital Vilela autorizará el ingreso de mascotas como apoyo emocional para niños internados

Estacionamiento para personas con discapacidad: impulsan registro abierto de franquicias

Estacionamiento para personas con discapacidad: impulsan registro abierto de franquicias

Milei presidió la primera reunión con el gabinete de ministros renovado
Política

Milei presidió la primera reunión con el gabinete de ministros renovado

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur
Policiales

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur

Zona sudoeste: rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer
La Ciudad

Zona sudoeste: rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli que cantó con Milei
Política

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli que cantó con Milei

Alquileres, gas, prepagas y combustibles: aumentos que llegan en noviembre
Economía

Alquileres, gas, prepagas y combustibles: aumentos que llegan en noviembre

Los trámites municipales on line pasaron de 50 mil a un millón en 6 años

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Los trámites municipales on line pasaron de 50 mil a un millón en 6 años

Santilli y la agenda oficial:  presupuesto, reforma laboral y nuevo código penal
Política

Santilli y la agenda oficial:  presupuesto, reforma laboral y nuevo código penal

Nueva etapa: Javier Milei se reúne este lunes con su gabinete renovado
POLITICA

Nueva etapa: Javier Milei se reúne este lunes con su gabinete renovado

Retroexcavadora al corralón por trabajar en el espacio público sin autorización
LA CIUDAD

Retroexcavadora al corralón por trabajar en el espacio público sin autorización

Bajos salarios y poder económico, el combo de las crisis en Argentina
Economía

Bajos salarios y poder económico, el combo de las crisis en Argentina

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un alerta por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un alerta por tormentas

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos
Policiales

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior
Política

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre
Policiales

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor
Policiales

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores
POLICIALES

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Jugada excelente: la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli
Política

"Jugada excelente": la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda
La Región

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017
La Ciudad

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017