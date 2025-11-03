Medida inédita: Santa Fe suspendió la exportación de pescado para proteger los recursos del río Paraná

La medida tendrá vigencia por un año y busca poner un freno a la depredación del recurso ictícola. Solo se permitirá el acopio destinado al mercado interno y el proveniente de la acuicultura.

El gobierno de Santa Fe prohibió hasta el 1º de octubre de 2026 exportar cualquier especie de pescado cuyos ejemplares hayan sido capturados en los ríos que atraviesan su territorio. También suspendió, por el mismo plazo, la entrega de licencias de acopio relacionadas con la comercialización y transporte con destino a la exportación. La disposición surge de una resolución conjunta de los ministerios de Ambiente y Cambio Climático y de Desarrollo Productivo de la provincia.

La normativa establece que, por el plazo de un año calendario , quedarán suspendidas las licencias por acopio de categoría A para actividades de comercialización y transporte con destino a mercados internacionales . La decisión afecta directamente a los frigoríficos exportadores radicados en territorio santafesino , que concentran buena parte del negocio pesquero vinculado al río Paraná.

Sin embargo, la resolución exceptúa del alcance de la medida a dos casos: el acopio de pescado para el mercado interno y aquellas acopiadoras categoría A que demuestren que los ejemplares o subproductos provienen de la acuicultura .

Es la segunda medida tomada en una semana por la provincia en el mismo sentido. Desde el sábado 1º de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025, se dispuso una veda para la pesca comercial y deportiva del surubí.

Fundamentos ambientales y judiciales

Entre los considerandos, la disposición cita la sentencia 711/2023, dictada el 22 de junio de 2023 en el marco de las causas Bartoli, Jorge Alberto y otros c/ Provincia de Santa Fe y Palo Oliver, Claudio Fabián y otros c/ Provincia de Santa Fe, ambas tramitadas ante el Juzgado Civil y Comercial de la 11ª Nominación de Rosario.

Dicha resolución judicial —confirmada por la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Sala II— ordenó al Poder Ejecutivo provincial cumplir con las leyes vigentes para preservar el recurso ictícola, considerado patrimonio natural de la provincia.

El texto también destaca que, según informes técnicos de organismos especializados, la situación del recurso pesquero no muestra mejoras significativas pese a las medidas restrictivas aplicadas en los últimos años por los bajos niveles del río Paraná.

Los estudios del Programa de Evaluación Biológica y Pesquera (EBIPES) correspondientes a las campañas 2022, 2023 y 2024 confirman una disminución sostenida del recurso.

Un freno a la sobreexplotación

El Gobierno provincial argumenta que el nivel de explotación del recurso pesquero se ha incrementado en los últimos años debido a la apertura de mercados internacionales, lo que agrava la presión sobre las especies nativas.

Por eso, esta nueva medida se enmarca dentro de una política de manejo sustentable de los recursos naturales y apunta a garantizar la recuperación de las poblaciones ictícolas del Paraná y sus afluentes.