La Capital | Economía | salarios

Bajos salarios y poder económico, el combo de las crisis en Argentina

El Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía presenta un estadio sobre los cambios distributivos en la última década

3 de noviembre 2025 · 06:15hs
La fragilidad de la economía argentina agrandó el poder de negociación de un puñado de sectores empresariales.

La fragilidad de la economía argentina agrandó el poder de negociación de un puñado de sectores empresariales.

“En la última década, la economía argentina profundizó un círculo vicioso de regresión distributiva, fragilidad externa y concentración de poder económico”. Así lo señalan los economistas del Mirador de la Actualidad el Trabajo y la Economía (Mate), en un informe en el que indagan la conexión entre la caída de salarios, la presión cambiaria y el endeudamiento externo. Un proceso que provocó una transferencia de ingresos por u$s 290 mil millones a un puñado de sectores empresariales y que encadenó a la economía argentina a crisis cada vez más recurrentes.

Mate presentará el martes próximo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR el documento de trabajo “El poder económico y la frágil economía de los bajos salarios”, que va al hueso de la relación entre la necesidad permanente de dólares y la transformación distributiva que operó en la economía argentina desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri. La actividad, organizada junto al grupo Surplus y la Fundación Friedrich Ebert, se realizará desde las 19 hs.

A partir de una investigación basada en balances contables, declaraciones juradas de impuestos y datos de organismos como la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los especialistas investigaron por qué las crisis en Argentina son recurrentes y más profundas y por qué “los períodos de estabilidad son más cortos”.

Círculo vicioso

El punto de partida es que entre 2015 y 2024, a través de la caída de los salarios reales, se produjo una transferencia de ingresos que “incrementó los excedentes apropiados por el sector privado en un valor equivalente a u$ 290.000 millones”. Parte de esa ganancia adicional fue dolarizada por el sector privado, provocando una pérdida de divisas de u$s 190.000 millones en el período. La contracara de este proceso fue un crecimiento del endeudamiento externo, tanto del sector público como del privado. Se incrementó en u$s 114.000 millones, con un costo financiero de u$s 68.000 millones.

“El gobierno de Macri construyó este escenario al imponer un fuerte cambio distributivo, habilitar e incentivar la fuga de excedentes más importante de la historia de la economía nacional y, como contracara, incrementar el endeudamiento de forma inédita”, señala el estudio. En el segundo tiempo, Javier Milei lo profundizó.

La hipótesis de Mate es que “así se creó y se profundizó la frágil economía de los bajos salarios, donde las crisis son cada vez más recurrentes”. Esta volatilidad mueve a los gobiernos a adoptar “medidas de emergencia” que presentan una “especial oportunidad” para negocios de sectores como el financiero, el energético y el agroexportador.

Los bancos, volcando el excedente en créditos al sector público y las empresas de energía, beneficiándose con políticas de estímulos, precios internos elevados y obras de infraestructura. Las agroexportadoras, con los sucesivos beneficios obtenidos a través de su poder de presión con la liquidación de dólares.

Peaje de gobernabilidad

El trabajo pone en evidencia cómo, incluso en contextos de crecimiento, “el ingreso se concentró en una cúpula empresarial cada vez más poderosa, mientras los salarios reales caen y el Estado pierde capacidad de incidir sobre la distribución”. Las altas tasas de ganancia en sectores estratégicos conviven con un mercado interno deprimido y una economía “cada vez más frágil expuesta a la fuga de capitales y la dolarización de excedentes”.

Al analizar las últimas estadísticas tributarias relevadas por la Afip para el conjunto de actividades económicas, entre 2017 y 2022, Mate detectó que la ganancia empresarial “creció a costa de los salarios y de la recaudación tributaria”. La facturación de las empresas aumentó 18% en términos reales, el peso del impuesto a las ganancias bajó 35% en relación a esa facturación y el del costo salarial 25% en relación a las ventas.

A pesar de esta “apropiación del valor agregado” las inversiones a partir de 2015 “presentaron niveles de inversión muy bajos que en muchos casos no cubrieron el propio desgaste del capital”.

El informe apunta a mostrar que “cuando el poder corporativo es ejercido cómodamente por las empresas, la estabilidad se paga”. Con regulaciones en favor del capital, con caída salarial y, siempre, en dólares.

Noticias relacionadas
Mientras crece la explotación en Vaca Muerta, la producción convencional de crudo se derrumba.

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional

La tasa de inflación comenzó a entonarse desde mitad de año.

Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre

Los presidentes Donald Trump y Javier Milei.

Afirman que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como candidato

Industria tech. Sofía Vago, CEO de Accenture Argentina, analizó el presente y el futuro de la compañía y del ecosistema tecnológico local.

"Toda industria necesita una transformación digital para ser competitiva"

Ver comentarios

Las más leídas

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Lo último

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste

Nueva etapa: Javier Milei se reúne este lunes con su gabinete renovado

Nueva etapa: Javier Milei se reúne este lunes con su gabinete renovado

Retroexcavadora al corralón por trabajar en el espacio público sin autorización

Retroexcavadora al corralón por trabajar en el espacio público sin autorización

Fentanilo contaminado: Unas doce familias ofrecerán sus testimonios en el Concejo Municipal

El encuentro será este lunes al mediodía en el Concejo Municipal. Se reclamará la sanción de leyes para el control de medicamentos de alto riesgo

Fentanilo contaminado: Unas doce familias ofrecerán sus testimonios en el Concejo Municipal

Por Carina Bazzoni

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste
La Ciudad

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste

Nueva etapa: Javier Milei se reúne este lunes con su gabinete renovado
POLITICA

Nueva etapa: Javier Milei se reúne este lunes con su gabinete renovado

No hay nada mejor que casa

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

No hay nada mejor que casa

Los trámites municipales on line pasaron de 50 mil a un millón en 6 años

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Los trámites municipales on line pasaron de 50 mil a un millón en 6 años

Bajos salarios y poder económico, el combo de las crisis en Argentina
Economía

Bajos salarios y poder económico, el combo de las crisis en Argentina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Paridad en clásicos juveniles, con un gol del hermano de un jugador de primera

Paridad en clásicos juveniles, con un gol del hermano de un jugador de primera

Ovación
Central Córdoba ya planifica el 2026: siguen los DT y varios jugadores clave
Ovación

Central Córdoba ya planifica el 2026: siguen los DT y varios jugadores clave

Central Córdoba ya planifica el 2026: siguen los DT y varios jugadores clave

Central Córdoba ya planifica el 2026: siguen los DT y varios jugadores clave

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Jannik Sinner ganó en París y recuperó el número uno del mundo

Jannik Sinner ganó en París y recuperó el número uno del mundo

Policiales
Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos
Policiales

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

La Ciudad
Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste
La Ciudad

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste

Retroexcavadora al corralón por trabajar en el espacio público sin autorización

Retroexcavadora al corralón por trabajar en el espacio público sin autorización

Los trámites municipales on line pasaron de 50 mil a un millón en 6 años

Los trámites municipales on line pasaron de 50 mil a un millón en 6 años

Fentanilo contaminado: Unas doce familias ofrecerán sus testimonios en el Concejo Municipal

Fentanilo contaminado: Unas doce familias ofrecerán sus testimonios en el Concejo Municipal

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca
Policiales

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca

Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre
Economía

Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre

Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas
Información General

Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional
Economía

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional

Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México
Inofmración General

Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México

Afirman que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como candidato
Economía

Afirman que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como candidato

Cristian Ritondo cargó contra Provincias Unidas: Su estrategia fue malísima
Política

Cristian Ritondo cargó contra Provincias Unidas: "Su estrategia fue malísima"

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal
La Ciudad

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza
La Ciudad

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública
La Ciudad

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria
Política

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria

Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

Por Ricardo Terán
La Región

Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles
La Ciudad

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles

Estudiantes de UTN crearon un juego con datos satelitales y la Nasa los evaluará
La Ciudad

Estudiantes de UTN crearon un juego con datos satelitales y la Nasa los evaluará

San Lorenzo: Raimundo presentó el presupuesto 2026 con fuerte inversión social
La Región

San Lorenzo: Raimundo presentó el presupuesto 2026 con fuerte inversión social

Grassi: el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador
Economía

Grassi: el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada
Zoom

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Estudiantes de Santa Fe crearon un prototipo para atender pacientes pediátricos

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Estudiantes de Santa Fe crearon un prototipo para atender pacientes pediátricos

Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores
Política

Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años
La Región

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años