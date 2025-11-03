Mundial sub-17: Argentina arrancó con el pie derecho y venció a Bélgica

El equipo dirigido por Diego Placente venció 3-2 a los europeos y comenzó a paso firme en la Copa del Mundo juvenil que se disputa en Qatar

Argentina debutó con una victoria en el Mundial sub-17 de Qatar 2025.

La selección argentina venció 3-2 a Bélgica en su presentación inicial en el Mundial sub-17 de Qatar 2025 y comenzó con el pie derecho el certamen juvenil. El equipo dirigido por Diego Placente se llevó tres puntos claves para su camino en el grupo D, el cual comparte también con Túnez y Fiyi .

En la cancha 2 del predio Aspire Zone de Doha, la Albiceleste comenzó el juego con dominio pero sin tomar mayores riesgos, hasta que, a los 35 minutos, llegó la apertura del marcador de la mano de Ramiro Tulian , quien encontró un rebote dentro del área rival y sacó un fuerte remate que encontró la red.

Sobre el final de la primera mitad, ya en el tiempo adicionado, el conjunto belga encontró la igualdad tras un centro desde la banda izquierda que, luego de un error en el despeje de la defensa argentina, captó Arthur De Kimpe para definir cruzado y superar la resistencia de Alber Castelau.

Argentina intentó en el comienzo del segundo tiempo con dos situaciones claras, pero Bélgica reaccionó rápidamente y se puso en ventaja gracias al gol de Stan Naert , que la mandó a guardar tras una serie de rebotes.

seleccion argentina mundial sub-17 2025 (1)

La remontada albiceleste

Placente realizó variantes que ajustaron el esquema albiceleste y el trámite del partido cambió abruptamente. Entre los ingresados apareció Jerónimo Gómez Mattar, jugador de Newell's.

A los 68 minutos de juego, Facundo Jainikoski encontró una pelota suelta al borde del área, tras una buena jugada individual de Gastón Bouhier, para meterse al área belga e igualar el marcador con una gran definición cruzada.

Apenas tres minutos más tarde, el mismo Jainikoski desbordó y envió un centro pasado que cayó en los pies de Felipe Esquivel, quien sacó un fuerte remate que se clavó en el primer palo y le devolvió la ventaja a la Argentina. Sobre el final del encuentro, la Albiceleste aguantó el resultado y se llevó una importante victoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1985382016305520785&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DE ARGENTINA!



Esquivel sacó un terrible derechazo y estampó el 3 a 2 ante Bélgica.#MundialSub17EnDSPORTS | #U17WC pic.twitter.com/B3Le2MauRh — DSPORTS (@DSports) November 3, 2025

Los próximos partidos de Argentina en el Mundial sub-17

Esta Copa del Mundo sub-17 cuenta con 48 selecciones participantes, entre las cuales la selección argentina accedió por haberse clasificado en el Sudamericano de Colombia.

Tras su debut, el próximo encuentro que disputará será el jueves 6 de noviembre a las 10.30 (hora en Argentina) frente a Túnez. En tanto, cerrará su participación en el grupo D frente a Fiyi el próximo domingo 9 a las 9.30, ambos encuentros en el mismo complejo de Qatar.