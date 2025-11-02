Grooming en Piñero: imputaron al nieto de un pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Se trata de Nahuel Cabrera, de 21 años, quien fue escrachado el 9 de octubre frente a una iglesia evangélica. También está imputado de amenazar a la familia de la chica.

El joven Nahuel Cabrera , de 21 años, fue imputado por los delitos de grooming y amenazas simples luego de haber sido escrachado el pasado 9 de octubre durante una movilización en la localidad de Piñero , al suroeste de Rosario.

La causa se inició luego de que familiares de una adolescente denunciaran la difusión de imágenes suyas íntimas y amenazas por parte del acusado. Cabrera transita el proceso en libertad , una decisión que fue objetada por la familia de la víctima, que pidió a la Justicia “que se ponga en el lugar” de la joven.

La madre de la adolescente, Patricia , expresó su preocupación en diálogo con el programa De 12 a 14 (El Tres): “Cuando me notificaron de que estaba detenido me dio tranquilidad, pero ahora nos avisan que no. ¿Tengo que tener el corazón en la mano? ¿A cuántas chicas le habrá hecho lo mismo? Me indigna. Esto es doloroso para la víctima, para mi hija”.

Contó que la joven “está con psicóloga, no está yendo a la escuela ni está saliendo de la casa”.

“Las pruebas están a la vista. El chico es astuto para manipular. Le pido a los jueces y a la Fiscalía que se pongan en el lugar de la víctima para que no le pase a más nadie”, agregó.

La mujer aseguró además que hay más víctimas e instó a denunciar al joven, que fue formalmente imputado el 17 de octubre.

La denuncia y la marcha frente a la iglesia

El 9 de octubre, un grupo de vecinos de Piñero se concentró frente a una iglesia evangélica para denunciar públicamente al nieto de los pastores, acusado de difundir fotos y videos íntimos de una menor de edad.

Durante la protesta, los manifestantes realizaron pintadas en el frente del templo y pidieron su clausura. En ese momento, Cabrera se encontraba dentro del edificio, donde se desarrollaba un encuentro religioso, pero abandonó el lugar e intercambió gritos con los asistentes.

Según relataron familiares de la víctima, los jóvenes mantenían una relación secreta desde hacía al menos dos años, cuando él ya era mayor de edad y ella aún era menor. En los chats que la familia pudo ver, el acusado le pedía fotos y videos íntimos y se presume que luego comercializaba ese material en sitios web.

Testimonios de los padres: “Nos dimos cuenta por las lesiones y los mensajes”

El padre de la chica, Gregorio, explicó cómo descubrieron la situación: “Se encontraban a escondidas. La notamos nerviosa, se hacía lesiones. Pensamos que era porque no la dejábamos salir, pero no nos decía nada. Uno de mis hijos descubrió que tenía un teléfono para comunicarse con él. Ahí descubrimos todo. Él la hacía escapar de noche, la instigaba continuamente a hacer lo que quería. Vimos conversaciones, amenazas, extorsiones”.

“Queremos que vean bien el caso, que consideren todas las pruebas. Nosotros no inventamos nada. Después de la marcha la comuna clausuró la iglesia. No estamos tranquilos, no sabemos si va a concretar las amenazas. Cuando salimos miramos para todos lados, vivimos traumados”, agregó.

Un entorno familiar con antecedentes graves

Un dato aportado por los familiares de la víctima es que Héctor Cabrera, padre del joven imputado, fue condenado el 29 de agosto de 2023 a 30 años de prisión por varios casos de violación ocurridos entre 2015 y 2020, algunos de ellos cometidos dentro de la iglesia Tabernáculo de Restauración, ubicada en Batlle y Ordóñez al 1800, en la zona sur de Rosario.

El hombre actualmente cumple condena en la Unidad Penitenciaria de Piñero.

Amenazas, llamados y nuevos testimonios

Según contaron los familiares, la tía de la adolescente afirmó que cuando ingresaron a la iglesia, los pastores “solamente cubrían una computadora, una netbook”.

“La misma pastora —que sería la abuela del acusado— dijo que estaba al tanto de los videos, que hasta los tenía en su celular. Dijo que era un acuerdo y que mi sobrina estaba al tanto. Ellos siempre tuvieron una relación a escondidas, él la esperaba afuera del colegio”, relató.

La mujer también aseguró que la familia recibió un llamado desde la cárcel de Piñero: “Cabrera llamó y se presentó como tal. Nos amenazaba. No sabemos si tiene acceso a los videos de mi sobrina”, explicó.

Otro tío de la víctima contó que la familia de los pastores lo intimidó enviándole fotos de su casa y mensajes con sus horarios y movimientos, por lo que reclamó que se cierren los templos que la familia tiene en Piñero y Acebal.