Los trámites municipales on line pasaron de 50 mil a un millón en 6 años

Digitalización al por mayor. En el mismo periodo de 2019 a 2025 la resolución en forma presencial en los despachos oficiales se redujo un 25 por ciento.

Mientras el sube el uso de los perfiles digitales para trámites en la página web del municipio, baja la concurrencia presencial.

La despapelización y la resolución de consultas, expedientes y pagos de tributos vía digital ante la Intendencia avanza a pasos agigantados. Datos oficiales del Palacio de los Leones indican que si en 2019 los trámites on line alcanzaron los 50 mil expedientes, para fin de este año se superará el millón.

En apenas seis años, Rosario multiplicó por veinte la cantidad de gestiones municipales realizadas de manera digital. Los datos se evidencian por un fenómeno mundial pero también fueron apalancados por las políticas impulsadas desde el Ejecutivo local en materia de despapelización, mayor accesibilidad de su portal de trámites y el pago por billetera virtual o bancario de los impuestos y tributos municipales. Por ello, el denominado plan de modernización arrojó sus resultados a lo largo del tiempo.

Según datos del gobierno rosarino, se pasó de registrar 50.000 trámites, pagos y consultas online en 2019 a una proyección que va a superar el millón en 2025. En el mismo período, las gestiones presenciales bajaron un 25 por ciento, mientras que en contraposición las digitales aumentaron un 1.955 por ciento. Ya en septiembre pasado habían superados las 86 mil resoluciones de promedio mensual.

Ciudad digital

Actualmente, la página www.rosario.gob.ar cuenta con 488.102 perfiles digitales activos, lo que representa el 61 por ciento de la población adulta de la ciudad, y 23.526 perfiles digitales de empresas habilitadas.

Para dimensionar el crecimiento, a lo largo de este 2025, ya se sumaron más de 80 mil nuevos usuarios. La modernización en las compras por plataformas, el uso de aplicaciones para pedir comida, un servicio de movilidad, el cine, son el contexto sobre el cual aumentó en forma constante la resolución vía digital de los trámites y consultas municipales, en medio de este cambio cultural de lo analógico a lo tecnológico. Resulta evidente que el salto cuantitativo en la resolución de los trámites municipales refleja una profunda transformación en los hábitos ciudadanos, que hoy priorizan la rapidez, la accesibilidad y la posibilidad de gestionar expedientes o boletas de pago.

Los resultados expresan que cada vez más vecinos eligen resolver sus trámites desde el celular o la computadora, sin traslados ni esperas.

Más accesible. Los trámites on line que se pueden hacer en la página web del municipio suman adhesiones. (foto: Gustavo de los Ríos) Más accesible. Los trámites on line que se pueden hacer en la página web del municipio suman adhesiones. (foto: Gustavo de los Ríos)

A modo de ejemplo, en septiembre pasado se realizaron 301.500 pagos online y casi 87.000 trámites digitales, consolidando la tendencia hacia la autogestión digital.

Ránking

Entre las gestiones más frecuentes se encuentran las relacionadas con licencias de conducir, patente automotor, habilitaciones comerciales y turnos municipales.

Los datos comparativos muestran con claridad la magnitud de la transformación. En 2019, la Municipalidad registraba en promedio 50.180 gestiones presenciales por mes y solo 4.600 digitales. Seis años después, en septiembre de 2025, las gestiones digitales treparon a 86.942 por mes, mientras que las presenciales bajaron a 37.600. Esto implica una reducción del 33 por ciento en la atención presencial y un crecimiento del 1.890 por ciento en los trámites online.

La tendencia anual confirma el mismo comportamiento. En 2019 se realizaron 602.160 gestiones presenciales frente a 55.200 digitales, mientras que la proyección para 2025 estima 1.079.304 trámites digitales y 451.200 presenciales. En cifras concretas, esto representa más de un millón de gestiones digitales adicionales por año y una reducción de unas 150.000 presenciales.

Estos resultados, hay que agregar, se dan en una fuerte simplificación administrativa que redujo 40 de las 80 tasas municipales, eliminó 158 ordenanzas en desuso y permitió despapelizar procesos completos. Desde el municipio estimaron que el ahorro fue de cinco toneladas de papel por año y más de 364 millones de pesos en costos de impresión y reparto.

image - 2025-05-22T145528.315.jpg El intendente Pablo Javkin presentó nuevas herramientas digitales para facilitar y agilizar los trámites vinculados al sector productivo

Lo que viene

La próxima etapa del plan apunta a la automatización de los procesos. Herramientas como MuniBot, el chatbot municipal, ya incorporan inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural para asistir de manera personalizada a los usuarios. A la par, a través del sistema web ya se puede gestionar pagos y resolver trámites como los del Tribunal de Faltas o las consultas urbanísticas, reduciendo los tiempos de respuesta en más del 90 por ciento.

Desde el pasado 23 de octubre ya se puede acceder al certificado catastral automático on line, que permite que los trámites que cumplan determinadas condiciones se resuelvan de forma inmediata y sin intervención manual. Esta innovación, disponible desde el perfil digital en rosario.gob.ar, reduce los tiempos de gestión de semanas a minutos, optimiza recursos municipales y fortalece la transparencia administrativa.

“Cuando iniciamos este proceso (a partir de 2020), la mayoría de las gestiones se resolvían presencialmente en los seis distritos. Hoy, la mayoría de los rosarinos ya utiliza herramientas digitales para interactuar con el municipio y más del 60 por ciento de los mayores de 18 años de edad tiene su perfil digital ciudadano. Hoy podemos afirmar que tenemos una Municipalidad más ágil, simple, eficiente y accesible”, destacó el jefe de Gabinete, Rogelio Biazzi, para agregar: "Cada innovación busca hacerle la vida más fácil al vecino y a quienes generan trabajo en la ciudad. No se trata sólo de incorporar tecnología, sino de transformar la forma en que el Estado resuelve los problemas de la gente”.

javkin 1.png Anuncio de simplificación de trámites y habilitaciones

Hasta el año pasado, más de las mitad de los usuarios con perfil digital realizaron trámites web por la mañana, un 37 por ciento concretó trámites por la tarde y un 12,7 por ciento en la noche.

Datos procesados correspondientes a 2024 arrojaron que, sobre el total de los perfiles digitales, casi el 57 por ciento eran hombres, mientras que el 43 por ciento restante fueron mujeres.

En relación a las edades de las personas que realizan gestiones a través de la web que cuentan con perfil digital para realizarlas y validarlas, hay una mayoría joven. Sobre los 406.000 rosarinos, 171.418 tienen entre 30 a 60 años. Luego hay otro gran grupo de personas de entre 18 a 29 años, que suman 77.458. El resto son números menores, pero aunque pocos, sorprende que 5.365 adultos mayores de entre 80 a 89 figuren en el registro de tramitación web.