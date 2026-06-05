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La reacción de Mario Pergolini al enterarse en vivo la muerte del Indio Solari

El conductor recibió la noticia mientras entrevistaba a Gonzalo Bonadeo. Su reacción se volvió viral en redes sociales

5 de junio 2026 · 13:58hs
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Mario Pergolini se enteró en vivo de la muertre del Indio Solari

Mario Pergolini se enteró en vivo de la muertre del Indio Solari

Este viernes se conoció la triste noticia de la muerte del Indio Solari, a los 77 años. Desde que trascendió el fallecimiento, los fanáticos del ícono popular y de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota reaccionaron con profundo dolor en las redes sociales. Uno de ellos fue Mario Pergolini, el conductor se enteró en vivo durante su programa de la muerte del músico.

El legendario cantante y compositor, nacido en la ciudad de Paraná y formado en La Plata, llevaba casi una década sin realizar shows en vivo. En 2016, había confirmado que tenía Parkinson. Aunque su estado de salud era delicado desde hacía varios años, la noticia de su muerte fue algo que definitivamente ni el público ni sus seguidores esperaban.

En este contexto, Pergolini fue uno de los primeros en dar a conocer la noticia. Mientras estaba al aire con su programa "No preguntes por Rusia", en Vorterix, el peirodista se enteró del fallecimiento del cantante y tuvo que interrumpir la rutina habitual de la emisión para comunicar la información. Su reacción en vivo rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Cabe recordar que el periodista fue uno de los últimos que pudo mantener una conversación íntima con el cantante de rock. En 2017, antes de su histórico show en Tandil, lo entrevistó en un mano a mano para el especial "Tsunami: Un océano de gente" , un documental que retrataba el show del Indio Solari en Tandil el 12 de marzo de 2016. De hecho, uno de los fragmentos de aquel diálogo volvió a viralizarse en las últimas horas. “¿Y si mañana es el último concierto?”, le preguntó el periodista durante la entrevista. “Bueno, festejemos”, respondió Solari después de unos instantes.

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>> Leer más: Adiós a un ídolo: murió el Indio Solari, la voz de los Redonditos de Ricota

La reacción en vivo de Mario Pergolini

En vivo en su programa de streaming por Vorterix, Mario Pergolini se encontraba realizando una entrevista junto al periodista deportivo Gonzalo Bonadeo. Fue en ese momento cuando el conductor tuvo que detener la charla para dar a conocer la noticia.

“Disculpame, lo tengo que decir, pero varios medios están confirmando que falleció el Indio Solari. Tremendo. Primero, estoy impactado”, expresó.

Y continuó: “Segundo, el programa de hoy empezó con los Redondos. Todo el día de hoy es Redondos. Estoy asombradísimo”. “Qué loco. Me impacta la noticia porque es inesperada. Estoy impactado por la noticia y por la coincidencia del momento”, agregó.

Por su parte, Gonzalo Bonadeo, que continuaba en comunicación, también compartió su emoción: “Todos estuvimos en ciertos lugares aunque no hayamos estado, pero me tocó estar en la noche de Walter Bulacio en Obras y me tocó ver el nivel de tensión que había cuando estrenaron Lobo suelto, cordero atado en el estadio de Huracán”, recordó.

Además, admitió que siempre tuvo una cuenta pendiente relacionada con el líder de los Redonditos de Ricota: “La fantasía que siempre tuve era poder conocerlo. El sueño de mi vida era poder estar con mis cinco hijos en un estadio viendo a los Redondos".

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>> Leer más: Skay Beilinson no despedirá al Indio Solari en Rosario: ¿qué pasará con el show?

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