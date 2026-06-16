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El plantel de Newell's cerró la miniconcentración y el miércoles empieza otra

Los dirigidos por Frank Kudelka completaron en la mañana de este martes la primera rutina de una semana exigente.

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

16 de junio 2026 · 14:39hs
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Los futbolistas de Newells completan tareas de gran exigencia física.

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Los futbolistas de Newell's completan tareas de gran exigencia física.

El cuerpo técnico de Frank Kudelka programó una semana de mucha exigencia física. El plantel de Newell's quedó concentrado desde el lunes en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa hasta este martes al mediodía. Luego los jugadores quedaron liberados. El miércoles cumplirán esta misma rutina. El descanso recién llegará el fin de semana,

Newell's tiene por delante una extensa pretemporada. La empezó el 28 de mayo. Cuenta con un mes y medio por delante hasta la apertura del torneo Clausura. La etapa de trabajo que transita es la de mayor intensidad. De duro esfuerzo físico.

Para llevar adelante la planificación, el plantel entrenó el lunes en doble turno, permaneciendo concentrado en Bella Vista hasta este martes al mediodía. Previa práctica por la mañana y posterior almuerzo. Posteriormente cada uno se fue a su hogar.

Miércoles de doble jornada en Bella Vista

Este miércoles se repetirá la miniconcentración de un día y medio. Los jugadores están citados por la mañana. Cumplirán una doble jornada de entrenamiento, siempre con permanencia en el Centro Griffa.

Dormirán en el hotel del predio, entrenarán el jueves por la mañana y, tras el almuerzo, quedarán libres.

>> Leer más: Extécnico de Newell's protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur de Rosario

El reencuentro será el viernes por la mañana para la última práctica de la semana. Sábado y domingo no habrá entrenamientos.

Newell's tiene previsto cumplir una parte de la pretemporada en la localidad de Los Cardales, entre el 3 y el 11 de julio.

Durante todo este período sin actividad oficial, tiene programado los siguientes amistosos:

  • 27/6 vs. Sarmiento de Junín (en Rosario)
  • 4/7 vs. Argentinos Juniors (Buenos Aires)
  • 8/7 vs. Vélez (Buenos Aires)
  • 11/7 vs. Independiente (Buenos Aires)
  • 18/7 vs. rival a confirmar (Rosario)

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