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Contratiempo en Newell's: Oscar Salomón sufrió otra vez una lesión muscular

Se lesionó en la pierna derecha y deberá interrumpir la pretemporada. El defensor tuvo otras lesiones musculares durante el primer semestre del año

16 de junio 2026 · 16:52hs
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Oscar Salomón se lesionó y no estará en la parte más exigente de la pretemporada de Newells

Oscar Salomón se lesionó y no estará en la parte más exigente de la pretemporada de Newell's

La pretemporada de Newell's tuvo la primera piedra en el camino. Oscar Salomón sufrió una lesión muscular en la misma pierna derecha donde se desgarró durante la penúltimo presentación en el torneo Apertura. En principio, la recuperación le demandará algunas semanas de recuperación.

Salomón tendrá que interrumpir la rutina que venía desarrollando con sus compañeros en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa de Bella Vista.

Salomón inició la pretemporada junto al plantel de Frank Kudelka el 28 de mayo y ahora no podrá cumplir con la etapa más exigente. La lesión muscular se lo impedirá. Deberá destinar las próximas semanas a rehabilitarse. El tiempo que le demandará estar a plenitud para entrenar sin inconvenientes sería sobre el inicio del torneo Clausura.

La lesión muscular es en una zona más abajo de donde se produjo el desgarro del bíceps femoral derecho que le imposibilitó terminar el torneo adentro de la cancha.

Oscar Salomón y la sucesión de lesiones

El marcador central tiene varios antecedentes de lesiones, la mayoría musculares. En la primera fecha, contra Talleres (1-2) sufrió una distensión en el musculo piramidal que lo marginó de los dos partidos siguientes, ante Independiente (1-1) y Boca (0-2).

Luego, se fracturó la primera falange del quinto dedo del pie derecho. Quedó afuera del partido por la 10ª fecha, frente a Platense (1-1).

>> Leer más: De Newell's a Uruguay: Marcelo Bielsa y Obdulio Varela, la resistencia al negocio

Una distensión en el gemelo derecho le impidió participar de la 15ª fecha, ante Unión (3-2).

La última lesión se produjo a los 5' del encuentro por la 16ª fecha, contra Instituto (1-1), que se disputó previo al partido postergado de la 9ª fecha (Vélez 1-1).

Por un desgarro en el bíceps femoral derecho, debió dejar la cancha en el Coloso y faltó para el compromiso en Liniers.

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