Nelson Ávalos se transformó en el cuarto refuerzo de Central Córdoba El delantero con pasado en Argentino firmó con Central Córdoba y está disposición del DT Arnaldo Sialle. El Matador visitará a Cañuelas el domingo, a las 15. Por Juan Iturrez 2 de julio 2026 · 20:36hs

Gentileza: Prensa Central Córdoba Central Córdoba: Omar Vicente, presidente del Matador junto a Nelson Ávalos, en la firma del contrato que lo vincula al delantero con la entidad de barrio Tablada.

Nelson Ávalos estampó la firma con Central Córdoba y se transformó en la cuarta incorporación del Matador para afrontar el segundo semestre de la Primera C. El delantero de 23 años con pasado en Rosario Central y Argentino llega desde Gimnasia de Chivilcoy, equipo que participa en el Federal A.

Además de Ávalos, los Charrúas concretaron las incorporaciones de los mediocampistas Aaron Quijano (Central Ballester) y Fabricio Pfarherr, y el delantero Diego Barrionuevo, quien viene de jugar en Leones FC.

Ávalos, pieza clave en Argentino El formoseño tuvo una destacada actuación en la institución de barrio Sarmiento, donde jugó en tres temporadas: 2023 en la Primera D y en el 2024 y 2025 en la Primera C, donde fue clave.

En la temporada 2026 se incorporó al Lobo de Chivilcoy, jugó varios partidos, fue tentado para volver a Rosario y en esta oportunidad vestirá la casaca del Matador de barrio Tablada.