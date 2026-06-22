Copa Santa Fe: los clubes del ascenso empataron sus encuentros y definen en casa

Córdoba igualó en Fighiera, Argentino en Arroyo Seco y Leones FC en San Jorge. Las revanchas se jugarán este miércoles

Copa Santa Fe. El equipo de la familia Messi igualó en San Jorge ante Atlético 0-0- El miércoles a las 20 jugará la revancha en Arroyo Seco.

Copa Santa Fe. Argentino empató ante Unión en Arroyo Seco 1-1. El miércoles a las 15.30 jugará la revancha en el Olaeta.

Copa Santa Fe. Central Córdoba igualó ante Central Argentino en Fighiera. El miércoles a la 19 se jugará la revancha en el Gabino Sosa.

Los clubes de la Primera C disputaron sus encuentros fuera de Rosario, en el arranque de la tercera etapa de la Copa Santa Fe 2026 y los tres encuentros finalizaron igualados. Central Córdoba empató ante Central Argentino en Fighiera (0-0), en Arroyo Seco, Unión y Argentino terminaron 1-1, y Leones FC -San Jorge terminó con el marcador en cero.

En San Jorge, Leones FC y Atlético no se sacaron ventajas y finalizaron 0-0. Las revanchas se disputarán este miércoles en tres horarios.

En el medio del parate de la Primera C, los equipos del ascenso salieron a escena a disputar los encuentros de idas del torneo provincial. En esta fase 24 clubes participarán en la tercera etapa.

En primero en salir a jugar fue Central Córdoba y el técnico Arnaldo Sialle presentó un equipo con varios titulares. El cotejo fue parejo, muy friccionado y no hubo situaciones de gol. El resultado final dejó la llave abierta y el miércoles, a las 19, se define en el Gabino Sosa.

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Formaciones en Fighiera

Central Argentino con: Juan Tijera; Lucas Farías, Gonzalo Procichiani, Iván Heinzmann, Martín Inocente; Darío Mover, Román Barcos, José Tuccoli, Agustín Zalazar; Mateo Troncoso, Franco Micheletti.

Suplentes: Augusto Casas, Patricio Frontuto, Lataro Argutti, Manuel Elisei, Roberto Álvarez, Fidel Casas y Agustín Baigorria. DT.: Cristian Ciribe.

El once del Matador salió con: Matías Giroldi; Emanuel Rodríguez, Luca Pasinato, Valentín Rovetto y Stefeano Pizzio; Francisco Duré, Facundo Galli, Mateo Spelzini y Joaquín Messi; Benjamín Galucci y Franco Fernández.

Suplentes: Valentino Rossi, Ignacio Sosa, Mirko Pfarherr, Marco Brusutti, Nery Domínguez, Cristian Sánchez, Marcos Córdoba.

Copa Santa Fe. Argentino empató ante Unión en Arroyo Seco 1-1. El miércoles a las 15.30 jugará la revancha en el Olaeta. Gentileza: Prensa Argentino

Argentino y Unión de Arroyo Seco

En el estadio Antonio Di Giacomo de Unión de Arroyo Seco se disputó el choque entre el Panza y el Salaíto en busca de pasar a la otra instancia. Los dirigidos por la dupla de Ricardo Moreyra y Lisandro Ríos se pusieron en ventaja en el primer tiempo con el gol de Theo Guiñazú.

Y a los 71' Julián Chaparro una gran definición estampó el 1 a 1 final. La revancha se jugará el miércoles, a las 15.30, en barrio Sarmiento. En caso de igualdad en los 90 minutos habrá tiros penales.

Argentino salió con: Francisco Olivera; Ignacio Valles, Bruno Cabrera, Tiago Celes, Thiago Bartalini; Juan Cisneros, Octavio Rubarth, Manuel Correa, Lautaro Torrez, Luciano Fernández y Theo Guiñazú.

Suplentes: Fabricio Manduca, Thomás Avalos, Lautaro Pino, Facundo Velazco, Giuliano Piz, Kevin Schmidt y Ciro Aiello.

Copa Santa Fe. El equipo de la familia Messi igualó en San Jorge ante Atlético 0-0- El miércoles a las 20 jugará la revancha en Arroyo Seco. Gentileza: Prensa Leones FC

Leones FC empató en San Jorge

En el tercer partido de los equipos del ascenso, Leones se trajo un importante empate sin goles en su visita ante Atlético San Jorge. Ahora el equipo de la familia Messi definirá la serie este miércoles, a las 20, en el estadio Antonio Di Giacomo del club Unión de Arroyo Seco.

El once dirigido por Franco Ferlazzo: Ezequiel Daniele; Román Elsegood, Lucas Villarino, Valentino Stizza, Franco Tanneur, Rodrigo Quinteros, Marcos Benítez y Denis Rodríguez; Gonzalo González, Cristian Bonesso y Adrián Collera.

Suplentes: Nicolás Baleani, Galo Bernardini, Patricio Acevedo, Alejo Fernández, Sebastián Peñaloza, Leandro Duarte, Cristian Ortigoza y Guido Vergini.