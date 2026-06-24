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Copa Santa Fe: Central Córdoba y Leones FC ganaron sus encuentros y clasificaron a los octavos de final

El Charrúa venció a Central Argentino de Fighiera con el tanto de Franco Fernández y el equipo de la familia Messi derrotó a San Jorge con gol de Galo Bernardini

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

24 de junio 2026 · 22:28hs
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Copa Santa Fe. Central Córdoba le gana al Lobo de Fighiera 1- 0 en barrio Tablada. El juvenil Santiago Flores volvió a ser tenido en cuenta en el once titular. 

Gentileza: Prensa Central Córdoba

Copa Santa Fe. Central Córdoba le gana al Lobo de Fighiera 1- 0 en barrio Tablada. El juvenil Santiago Flores volvió a ser tenido en cuenta en el once titular.  
Copa Santa Fe. Leones FC derrotó a  Atlético San Jorge en Arroyo Seco.

Gentileza: Prensa Leones FC

Copa Santa Fe. Leones FC derrotó a  Atlético San Jorge en Arroyo Seco.
Copa Santa Fe: Central Córdoba y Leones FC ganaron sus encuentros y clasificaron a los octavos de final

Central Córdoba venció a Central Argentino de Fighiera (1-0), en el partido revancha de la tercera etapa de la Copa Santa Fe. Franco Fernández anotó el tanto del triunfo y el Charrúa clasificó a la siguiente fase, donde enfrentará al ganador de Timbuense-Sportivo Las Parejas.

En el estadio Antonio Di Giacomo, de Arroyo Seco, Leones FC venció a Atlético San Jorge 1-0 con el tanto de Galo Bernardini. En la próxima fase jugará ante Newell's, entre el 12 y 19 de Julio.

Córdoba ante el Lobo de Fighiera

Con un equipo alternativo, el Charrúa se presentó en barrio Tablada para afrontar el segundo encuentro de la tercera etapa ante Central Argentino de Fighiera por el certamen provincial.

Desde el inicio, el local trató de tomar el control del partido con la movilidad de sus mediocampistas como el caso de Santiago Flores, quien volvía al equipo titular después de mucho tiempo.

Con el correr de los minutos el trámite se hizo parejo, se jugó en la zona media y no hubo situaciones de peligro sobre los arcos. A los 5' avisó el dueño de casa con el cabezazo de Franco Fernández que salió muy cerca del palo derecho. Después se prestaron el balón.

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Sobre los 37', el Charrúa llegó con el zapatazo de Pfarherr desde afuera el área y el balón pasó muy cerca del travesaño. Y, a los 39', Pancho Duré mandó un centro al corazón del área y Franco Fernández de arremetida remató y el tiro salió desviado.

El final de la primera etapa llegó, Córdoba fue un poco más que Central Argentino, pero no se sacaron ventajas y el 0-0 estuvo bien.

Sialle movió el banco

En el complemento el técnico Arnaldo Sialle mandó a Joaquín Messi, Cristian Sánchez y Nery Domínguez y el trámite fue favorable para el Matador.

El dueño de casa tomó el control del partido y comenzó a llegar con peligro al arco visitante. Sobre los 55' llegó el centro Rovetto desde la izquierda y el Chino Fernández de arremetida estampó el 1 a 0.

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El Matador buscó el segundo

Con el resultado a su favor, el Charrúa cuidó la pelota, trató de liquidar el pleito y, a los 72', Messi mandó un preciso centro y Galli no pudo definir.

En los minutos finales, el Lobo fue en busca de la igualdad, jugó en el campo de Córdoba pero careció de ideas para llegar al gol. Ganó el Charrúa en un serie muy pareja y clasificó.

Central Córdoba formó con: Matías Giroldi; Francisco Duré, Luca Pasiinato, Facundo Galli, Stefano Pizzio, Marcos Córdoba, Mateo Spelzini, Mirko Pfarherr, Marco Brusutti, Santiago Flores y Franco Fernández.

Copa Santa Fe. Leones FC recibe a Atlético San Jorge en Arroyo Seco.

Copa Santa Fe. Leones FC recibe a Atlético San Jorge en Arroyo Seco.

Leones FC derrotó a Atlético San Jorge

En el Estadio Antonio Di Giacomo, el equipo de la familia Messi se presenta ante Atlético San Jorge, en el cotejo revancha correspondiente, a la tercera etapa del torneo provincial.

En un partido muy parejo, el local llegó a la apertura sobre los 40 minutos, tras un centro ejecutado desde la derecha por Duarte y Galo Bernardini aprovechó un quedo de la defensa uruguaya y con todo el arco a disposición marcó el 1 a 0.

Un segundo tiempo entretenido

En la segunda etapa los dos equipos brindaron un buen espectáculo, hubo varias situaciones para anotar y los arqueros fueron las figuras del partido.

Con este resultado, el equipo dirigido por Franco Ferlazzo se quedó con la llave ante el Uruguayo y ahora espera en octavos a Newell's.

El equipo de Leones FC salió con: Ezequiel Daniele, Rodrigo Quinteros, Lucas Villarino, Tobías Meoniz, Sebastián Peñaloza, Galo Bernardini, Ramiro Roldán, Francisco Bravo, Cristian Ortigoza, Alejo Fernández y Leandro Duarte.

Argentino juega el domingo

El encuentro revancha entre Argentino y Unión de Arroyo Seco se disputará el domingo, a las 15 en el estadio José Martín Olaeta. En la ida empataron 1 a 1. En caso de igualdad se definirá con tiros penales.

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