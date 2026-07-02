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Tras la victoria de Estados Unidos, Pochettino aclaró: "Soy argentino 200 por ciento"

El DT del conjunto norteamericano llevó a sus dirigidos a los octavos de final tras el triunfo de este miércoles por 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina. Ahora chocará con Bélgica

2 de julio 2026 · 08:31hs
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Mauricio Pochettino festeja con todo el entusiasmo junto a sus jugadores de la selección de Estados Unidos.

Mauricio Pochettino festeja con todo el entusiasmo junto a sus jugadores de la selección de Estados Unidos.

El equipo de Estados Unidos, conducido por el ex-Newell's Mauricio Pochettino, dio un nuevo paso en el Mundial 2026 en donde cumple el rol de anfitrión principal. Este miércoles, el conjunto venció por 2 a 0 (con goles de Folarin Balogun y Malik Tillman) a Bosnia y Herzegovina en Santa Clara y de esa forma se quedó con uno de los cupos correspondientes para los octavos de final.

Al respecto, en la conferencia de prensa le consultaron a Mauricio Pochettino si a raíz de semejante logro para la historia del combinado del país norteamericano se sentía algo estadounidense y su contestación, fiel a su estilo, fue muy transparante: ‘‘Soy 200% argentino, me siento argentino al 200%, no voy a mentir. Pero cuando formas parte de algo grande como lo que estamos construyendo, lo disfruto”.

Por otro lado, el técnico de Estados Unidos y oriundo de Murphy aprovechó el encuentro que tuvo con los periodistas para manifestar su postura en relación con la gran polémica del enfrentamiento con Bosnia, que fue la expulsión que el brasileño Raphael Claus consideró para Folarin Balogun por un pisotón a Tarik Muharemovi: ”Para mí nunca es roja. La vi por televisión. Nunca ha habido intención de pisar al jugador, fue una jugada normal en el fútbol que no fue voluntaria. Nunca es roja. Creo que hoy en día, ninguna decisión de 50-50 fue para nosotros”.

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Pochettino criticó la expulsión

En ese mismo sentido, Pochettino explicó cómo ordenó a su equipo al sufrir la pérdida de un jugador dentro de su esquema: ”Después de la roja estuvimos hablando de mostrar que somos un equipo unido, ese era el momento de demostrarlo. El conjunto demostró su capacidad de luchar. Estoy muy orgulloso. Los jugadores son los héroes y merecen todo el crédito”.

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Para cerrar, comentó que Bélgica, el rival de Estados Unidos en los octavos de final el lunes 6 en Seattle, es un contrincante ”repleto de calidad” y advirtió que conoce ”muy bien” a su entrenador Rudi García.

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