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Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

La Albiceleste chocará ante los Tiburones azules en Miami por los 16avos de final de la Copa del Mundo. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

2 de julio 2026 · 11:20hs
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Argentina enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

Argentina enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

La selección argentina enfrentará a Cabo Verde en el Miami Stadium (Hard Rock Stadium) por los16avos de final del Mundial 2026. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Albiceleste y los Tiburones azules de este viernes por la tarde.

A qué hora juegan Argentina vs. Cabo Verde

El partido correspondiente a los 16avos de final de la Copa del Mundo entre Argentina y Cabo Verde se jugará este viernes 3 de julio, desde las 19 (horario en Argentina), en el Miami Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

El árbitro principal será el canadiense Drew Fischer. En tanto, los asistentes serán sus compatriotas Micheal Barwegen y Lyes Arfa. La mexicana Katia García completa el plantel como cuarta referí y su compatriota Sandra Ramírez será la juez de reserva.

Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde

La transmisión del encuentro entre Argentina y Cabo Verde será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Lionel Messi anotó seis goles en la fase de grupos del Mundial 2026 con la selección argentina.

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>> Leer más: Atención, Argentina: la Fifa confirmó al árbitro del duelo ante Cabo Verde en el Mundial

Posibles formaciones de Argentina y Cabo Verde

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Dailon Livramento. DT: Bubista.

El siguiente cruce del ganador

El ganador del duelo entre Argentina y Cabo Verde avanzará directamente a los octavos de final del Mundial 2026 y seguirá en la carrera por el campeonato.

En dicha instancia, enfrentará al vencedor del cruce entre Australia y Egipto. El partido de octavos se jugará el martes 7 de julio a las 13 (horario en Argentina) en el estadio Atlanta.

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