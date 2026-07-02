Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

La Albiceleste chocará ante los Tiburones azules en Miami por los 16avos de final de la Copa del Mundo. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

Argentina enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

La selección argentina enfrentará a Cabo Verde en el Miami Stadium (Hard Rock Stadium) por los16avos de final del Mundial 2026 . Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Albiceleste y los Tiburones azules de este viernes por la tarde.

El partido correspondiente a los 16avos de final de la Copa del Mundo entre Argentina y Cabo Verde se jugará este viernes 3 de julio, desde las 19 (horario en Argentina), en el Miami Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

El árbitro principal será el canadiense Drew Fischer . En tanto, los asistentes serán sus compatriotas Micheal Barwegen y Lyes Arfa . La mexicana Katia García completa el plantel como cuarta referí y su compatriota Sandra Ramírez será la juez de reserva.

La transmisión del encuentro entre Argentina y Cabo Verde será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Lionel Messi anotó seis goles en la fase de grupos del Mundial 2026 con la selección argentina. AP

>> Leer más: Atención, Argentina: la Fifa confirmó al árbitro del duelo ante Cabo Verde en el Mundial

Posibles formaciones de Argentina y Cabo Verde

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Dailon Livramento. DT: Bubista.

El siguiente cruce del ganador

El ganador del duelo entre Argentina y Cabo Verde avanzará directamente a los octavos de final del Mundial 2026 y seguirá en la carrera por el campeonato.

En dicha instancia, enfrentará al vencedor del cruce entre Australia y Egipto. El partido de octavos se jugará el martes 7 de julio a las 13 (horario en Argentina) en el estadio Atlanta.