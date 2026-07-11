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Natación: el rosarino Pipo Carlomagno logró el bronce en los Juegos Parasuramericanos

El único nadador de la ciudad que compite en Valledupar (Colombia) se subió al podio tras finalizar en la tercera posición en los 100 metros pecho

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

11 de julio 2026 · 23:01hs
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Pipo Carlomagno nadó los 100 metros pecho. Debutó en la 2ª edición de los Juegos Parasuramericanos.

Héctor Rio

Pipo Carlomagno nadó los 100 metros pecho. Debutó en la 2ª edición de los Juegos Parasuramericanos.

El nadador rosarino Fernando Carlomagno (categoría SM8, parálisis cerebral) obtuvo la medalla de bronce en 100 metros pecho (SB7), de los Juegos Parasuramericanos de Valledupar (Colombia). La competencia de natación se desarrolló en Complejo Acuático de la Universidad Popular del Cesar (UPC).

Pipo Carlomagno, de 32 años, culminó en el tercer puesto con un tiempo 1 minuto 28.95 segundos. Si bien superó el registro de la serie eliminatoria que se disputó más temprano y en la que concluyó segundo, no pudo mantener esta posición en la carrera por el podio.

El colombiano Carlos Serrano Zárate (1m 13.70s) fue el ganador de la medalla dorada y su compatriota Joan Suárez Cárdenas (1m 26.35s) consiguió la presea plateada.

Cuarto y último fue el ecuatoriano Santiago Fernández Soto (1m 57.73s).

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En la única serie eliminatoria que se desarrolló en la misma jornada, Carlomagno finalizó en la 2ª posición (1 minuto 30.38 segundos), detrás de Serrano Zárate (1m 18.31s) y por delante de Suárez Cárdenas (1m 30.68s). Ultimo concluyó Fernández Soto ( 2m 00.27s)

Las demás competiciones de Pipo Carlomagno en los Juegos serán los 100 metros espalda (14 de julio) y los 200 combinado (15 de julio).

El restante rosarino que participa en los Juegos Parasuramericanos es el campeón mundial y paralímpico de salto en largo, Brian Impellizzeri. Saltará el martes 14 en la categoría T37 (parálisis cerebral).

Carlomagno, en la primera edición

Carlomagno es el único rosarino que participó de los primeros Juegos Suramericanos, celebrados en 2014 en Santiago de Chile. Tuvo tan destacado desempeño, con 4 medallas de oro (100 metros libre, 400 libre, 100 pecho y posta 4 x 100 libre ) y una de plata (100 espalda) que fue designado abanderado en la ceremonia de clausura en la capital chilena.

El nadador fue uno de los 8 rosarinos que compitieron en Santiago de Chile. Los demás fueron Yanina Martínez (atletismo), Anabel Moro (natación), Facundo Arregui (natación), Franco Medina (natación), Melani Ilarione (natación), Joel Gabas (básquet en silla de ruedas y Sergio Vera Peralta (básquet en silla de ruedas).

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Moro nació en Salto grande, Medina en Capitán Bermúdez y Gabas en Carcarañá, pero se los consideró representantes de la ciudad porque crecieron y desarrollaron en ese momento sus respectivas disciplinas en Rosarino.

Los 8 rosarinos estuvieron en una delegación nacional de alrededor de 100 deportistas. En aquellos Juegos solo había 7 disciplinas.

El número de deportes se amplió a 13 en Valledupar y el plantel argentino se incrementó en un número aproximado de 160 deportistas, de los cuales dos son Impellizzeri y Carlomagno.

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