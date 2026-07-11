Argentina arriba: por qué los saludos efusivos hacia Water Samuel tras el gol de Mac Allister

El volante convirtió de cabeza, después de un córner de Leo Messi, y en el banco todos fueron con el exdefensor, el encargado de las jugadas con pelota detenida

Alexis Mac Allister ya convirtió de cabeza, tras el córner de Messi, y va a festejarlo justamente con Leo.

Nueve minutos del primer tiempo. Córner de Lionel Messi , cabezazo en el primer palo de Alexis Mac Allister y gol de Argentina . Puñetazo del equipo de Lionel Scaloni en el amanecer de un partido que había comenzado con un trámite muy disputado.

En el medio del festejo de los jugadores dentro de la cancha y de los hinchas en las tribunas, el que se dio en el banco de suplentes fue llamativo, con un Scaloni pletórico, exultante, que vio la jugada agachado, pero con mucha atención.

Es que el técnico de la selección argentina tuvo un gesto particular. Abrazó de manera efusiva a Walter Samuel , uno de sus colaboradores. Esa muestra de afecto tenía una razón de ser.

Hay una explicación para todo. El exdefensor del seleccionado argentino es el máximo responsable a la hora de trabajar las jugadas con pelota detenida, tanto a favor como en contra .

NI bien convirtió Mac Allister, con el que Argentina rompió el cero. Scaloni fue en busca de Walter Samuel para saludarlo. Imagen de TV

Por eso, cuando se defiende bien un pelota en el área propia, pero sobre todo cuando se logra el desequilibrio en la de enfrente, el regocijo es total. Y en esta oportunidad por supuesto que tuvo un sabor especial.

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Es que se trató de un gol de pelota parada nada menos que en un partido de cuartos de final de un Mundial. Y, se sabe, en este tipo de encuentros los detalles mínimos cuentan. Que lo diga esta Suiza que empezó el partido disputándole el balón a Argentina, pero que en la primera de cambio sufrió el cachetazo en esa pelota detenida.

Un gran exjugador que ahora organiza

Samuel fue de los grandes zagueros centrales que tuvo el seleccionado en estas últimas décadas y desde que Scaloni tomó las riendas del equipo forma parte, junto a Pablo Aimar y Roberto Ayala, es uno de los colaboradores del DT.

Y en el festejo que se dio en el banco, no quedaron dudas de que es él el máximo responsable de los movimientos en cada pelota detenida. Por eso los abrazos y las felicitaciones del caso.