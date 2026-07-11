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Argentina o Suiza ya tienen rival en semifinales: Inglaterra, que superó con lo justo a Noruega

El tercer semifinalista del Mundial ya tiene nombre y apellido: Inglaterra, que espera al ganador de Argentina y Suiza para enfrentarlo el miércoles en Atlanta.

11 de julio 2026 · 20:46hs
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Argentina o Suiza ya tienen rival en semifinales: Inglaterra, que superó con lo justo a Noruega

Argentina o Suiza ya tienen rival en semifinales: Inglaterra, que superó con lo justo a Noruega

Argentina no puede distraerse de lo que debe hacer en Kansas ante Suiza, pero si gana en los cuartos de final ya tiene rival para la semifinal del miércoles en Atlanta: Inglaterra, que derrotó a Noruega. en tiempo suplementario 2 a 1, tras igualar en los 90' 1 a 1. Erling Haaland salió lesionado en tiempo extra.

Un final de primer tiempo tremendo

El partido que se jugó en Miami arrancó con un round de estudio, con mucho respeto de Noruega, pero que de a poco se fue perdiendo. Sobre todo cuando Andreas Schjelderup clavó ese estupendo zurdazo para el 1 a 0, a los 36'.

Se revisó vía VAR porque Kane perdió la pelota en tres cuartos y reclamó falta, pero no hubo y la locura noruega fue total.

Hubo un momento de enorme desconcierto inglés y Noruega bien pudo llegar al segundo en un contragolpe que desperdició Alxander Sorloth, quien no llegó a habilitar a Haaland y se enredó solito.

>>Leer más: Batacazo histórico: Noruega eliminó a Brasil con un doblete del gigante Haaland

Eso le permitió a Inglaterra reponerse y vaya que lo hizo. Trepada bárbara de Gordon por izquierda, habilitación mágica para Jude Bellingham, quien ni lerdo ni perezoso se metió entre cuatro defensores noruegos y definió cruzado ante la salida del arquero. Iban 2 minutos del adicional.

Y habría una más, una exquisita definición de Harry Kane, anulada correctamente por off side.

Ahora gol anulado a Noruega

El inicio del complemento fue con Inglaterra yendo al ataque, pero Noruega tuvo un córner y llegó al segundo gol, anulado por falta previa de Haaland antes de la ejecución. Una pena, a los 56'.

Noruega no se quedó, siguió atacando y después de la pausa de rehidratación pudo poner el segundo, pero un cabezazo de Ajer tras un córner dio en el travesaño a los 75'.

Recién a 3' del final arrimó con peligro Inglaterra, con un gran desborde de Saka, que despejó providencialmente Aursnes cuando Nyland había quedado fuera de foco.

Y pese a dos errores en las salidas noruegas, una de ellas del arquero, que le trajeron riesgo, no hubo más y se fueron al alargue.

Qué pasó en el alargue

Lo que hizo el arquero en el final del partido se prolongó al inicio del complemento, cuando no contuvo un remate de afuera del área de Rogers, dio rebote hacia adelante y Bellingham estaba ahí para aprovecharlo a los 2'. Justo se vio a Haaland con aparentes molestias físicas.

A los 98' hubo otra polémica, Spence entró al área y cayó, y el árbitro dio penal, pero el VAR corrigió porque no hubo falta de Bobb.

Haaland llegó al entretiempo del suplementario, pero no pudo seguir y debió ser sustituido. Y así Noruega quedó sin su líder, pese a lo cual intentó hasta el final conseguir el empate.

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