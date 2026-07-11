Argentina o Suiza ya tienen rival en semifinales: Inglaterra, que superó con lo justo a Noruega

El tercer semifinalista del Mundial ya tiene nombre y apellido: Inglaterra, que espera al ganador de Argentina y Suiza para enfrentarlo el miércoles en Atlanta.

Argentina no puede distraerse de lo que debe hacer en Kansas ante Suiza , pero si gana en los cuartos de final ya tiene rival para la semifinal del miércoles en Atlanta: Inglaterra , que derrotó a Noruega . en tiempo suplementario 2 a 1, tras igualar en los 90' 1 a 1. Erling Haaland salió lesionado en tiempo extra.

El partido que se jugó en Miami arrancó con un round de estudio, con mucho respeto de Noruega, pero que de a poco se fue perdiendo. Sobre todo cuando Andreas Schjelderup clavó ese estupendo zurdazo para el 1 a 0, a los 36'.

Se revisó vía VAR porque Kane perdió la pelota en tres cuartos y reclamó falta, pero no hubo y la locura noruega fue total.

PFF, PERO QUÉ GOLAZO Noruega se pone 1-0 en ventaja sobre Inglaterra con este tremendo tanto de Andreas Schjelderup. pic.twitter.com/Z0iSkwjyqM

Hubo un momento de enorme desconcierto inglés y Noruega bien pudo llegar al segundo en un contragolpe que desperdició Alxander Sorloth, quien no llegó a habilitar a Haaland y se enredó solito.

ERA ANTES, SORLOTH El delantero tenía a Haaland a disposición, pero el noruego de Atlético de Madrid intentó jugarla a la personal y el balón quedó en manos de Pickford. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/thx3yr0WNv

>>Leer más: Batacazo histórico: Noruega eliminó a Brasil con un doblete del gigante Haaland

¡HAY PARTIDO EN MIAMI! EMPATÓ INGLATERRA



Tremenda conexión de Gordon para que Jude Belingham defina como un crack y ponga el 1-1 ante Noruega. pic.twitter.com/KDoKtSU9cx — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

Eso le permitió a Inglaterra reponerse y vaya que lo hizo. Trepada bárbara de Gordon por izquierda, habilitación mágica para Jude Bellingham, quien ni lerdo ni perezoso se metió entre cuatro defensores noruegos y definió cruzado ante la salida del arquero. Iban 2 minutos del adicional.

Y habría una más, una exquisita definición de Harry Kane, anulada correctamente por off side.

ERA UN GOLAZO, HARRY



Kane tuvo la última del primer tiempo y había batido las redes de Noruega, pero el juez de línea indicó fuera de juego del 9 de Inglaterra.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZWdozEGKYf — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

Ahora gol anulado a Noruega

El inicio del complemento fue con Inglaterra yendo al ataque, pero Noruega tuvo un córner y llegó al segundo gol, anulado por falta previa de Haaland antes de la ejecución. Una pena, a los 56'.

NO VALE EL SEGUNDO GOL DE NORUEGA



El tanto de Torbjørn Heggem fue anulado por el VAR debido a la falta de Haaland en el tiro de esquina.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TUt7GuIpxJ — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

Noruega no se quedó, siguió atacando y después de la pausa de rehidratación pudo poner el segundo, pero un cabezazo de Ajer tras un córner dio en el travesaño a los 75'.

PASÓ DE TODO EN EL ÁREA DE INGLATERRA



Un tiro de esquina que había despejado Pickford terminó con un travesaño que ilusionó a Noruega.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kosGxgfiWC — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

Recién a 3' del final arrimó con peligro Inglaterra, con un gran desborde de Saka, que despejó providencialmente Aursnes cuando Nyland había quedado fuera de foco.

QUÉ CERCA ESTUVO INGLATERRA



Saka mandó un centro que casi conecta Anderson y Noruega se salvó de milagro.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/f2BJYwAxpe — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

Y pese a dos errores en las salidas noruegas, una de ellas del arquero, que le trajeron riesgo, no hubo más y se fueron al alargue.

MÁS ATENTO, NYLAND



Spence bloqueó el rechazo del arquero de Noruega e Inglaterra estuvo cerca de la remontada.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CkdoZ4vqwz — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

Qué pasó en el alargue

Lo que hizo el arquero en el final del partido se prolongó al inicio del complemento, cuando no contuvo un remate de afuera del área de Rogers, dio rebote hacia adelante y Bellingham estaba ahí para aprovecharlo a los 2'. Justo se vio a Haaland con aparentes molestias físicas.

¿REBOTE? ¡DOBLETE DE BELLINGHAM QUE NO PERDONA!



Nyland la dejó larga en una atajada y Jude llegó justo para poner las cosas 2-1 ante Noruega. pic.twitter.com/0YqRSvm1Rf — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

A los 98' hubo otra polémica, Spence entró al área y cayó, y el árbitro dio penal, pero el VAR corrigió porque no hubo falta de Bobb.

NO HAY PENAL PARA INGLATERRA



El VAR indicó que no hubo falta hacia Spence en el área de Noruega.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/aef0PrGFEC — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

Haaland llegó al entretiempo del suplementario, pero no pudo seguir y debió ser sustituido. Y así Noruega quedó sin su líder, pese a lo cual intentó hasta el final conseguir el empate.