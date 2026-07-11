Turismo Carretera en Posadas: Pole de Venado Tuerto y la mejor posición del parejense Facundo Ardusso

Apretada clasificación en Posadas del Turismo Carretera, con gran presencia de la región en autos y pilotos. Facundo Ardusso, de nuevo protagonista

Primera pole de un Mercedes Benz, de otto Fritzler, atendido por el Maquin Parts de Venado Tuerto.

Una gran imagen del Mustang de Facundo Ardusso, en el hermoso autódromo de Posadas, donde se corre la 8ª del año del Turismo Carretera.

El autódromo Rosamonte de Posadas será sede la octava fecha del Turismo Carretera , donde se produjo un hecho histórico. Por primera vez en la categoría más longeva del mundo, la marca Mercedes Benz obtuvo una pole position, en mano del bonaerense Otto Fritzler, en el auto atendido por la estructura Maquin Parts con sede en Venado Tuerto. Completando la muy buena presencia de la región, Facundo Ardusso volvió a ser protagonista con un gran 4º puesto, con el Ford del Gurí Martínez Competición, y hubo otras dos presencias en el top ten de una clasificación muy reñida: la del puntero del campeonato, Jonatan Castellano, en el 9º lugar con la Dodge del Galarza Racing de Acebal, y el 10º puesto del piloto de Villa Minetti, Ignacio Faín.

Fue la tercera pole de Fritzler, pero la primera que logra con Mercedes, dentro del team Prestige Auto, pero con la atención de la ganadora estructura con sede en Venado Tuerto. El de San Miguel comandará la primera batería, seguido por Ardusso, que al fin volvió a los primeros planos.

El de Las Parejas necesita recuperar protagonismo después de varios cambios de equipo en los últimos tiempos y lo hizo en un circuito que le trae distintos recuerdos. Por un lado, sufrió un tremendo accidente en el TC Pista en 2012, pero en 2018 obtuvo una gran victoria de punta a punta con el Torino.

Primera pole de un Mercedes Benz, de otto Fritzler, atendido por el Maquin Parts de Venado Tuerto.

Ardusso tratará de ganarle la cuerda a Fritzler en la largada, mientras que las otras series serán comandadas por Christian Ledesma y un gran Nicolás Bonelli.

En tanto, Castellano volvió a poner a su rendidor Challenger entre los primeros, en una temporada que lo tiene de gran protagonista y en el que necesita, por supuesto, cantar victoria para ser campeón. El pibe Marcos Dianda, su compañero de equipo que está desde el Mouras en el equipo de Ramiro Galarza, clasificó 23º.

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Fue tan apretada la clasificación, que 35 de los 54 inscriptos estuvieron entre el segundo de diferencia en una pista de 4.370 metros.

En tanto, el mejor del RUS Med Team con raíces rosarinas volvió a ser Josito Di Palma, que quedó 17º. Tobías Martínez quedó 29º, Juan Bautista De Benedictis fue 43º y el rosarino Thomas Ricciardi 45º, un puesto delante del de Reconquista, Gaspar Chansard, debutante este año como aquél.

¿Y los ganadores de este año? Julían Santero fue 6º, Mariano Werner 11º, Santiago Mangoni 19º, Agustín Canapino 20º, Valentín Aguirre que viene de triunfar en Rafaela 25º, Facundo Chapur 31º y Nicolás Moscardini 36º.

Con Rosario en la mira

La fecha que se correrá este domingo, con series y las dos finales, será la 8ª y luego quedarán dos a la etapa regular que clasificará a los 12 primeros a la Copa de Oro. El 2 de agosto el TC irá a San Juan Villicum y el 23 de agosto al Club de Volantes Entrerrianos de Paraná.

El comienzo de la Copa de Oro será como siempre en el Rosendo Hernández de San Luis el 13 de setiembre y luego vendrán las dos competencias que más le interesan a los tuercas de la región.

Es que el 4 de octubre el TC vendrá al Ciudad de San Nicolás y el 25 será la histórica segunda vez que visite el Juan Manuel Fangio de Rosario, luego del inolvidable 5 de mayo de 2019.