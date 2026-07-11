Los Pumas superaron a Gales y consiguieron su primer triunfo en el Nations Championship

Vencieron al Dragón en el estadio del Bicentenario de San Juan y se acomodaron en la tabla de posiciones.

Oviedo estuvo imparable en ataque. El octavo marcó dos tries en la victoria de Los Pumas en San Juan. Foto PRENSA UAR

Los Pumas dieron una muestra de carácter. Tras una primera fecha adversa, el seleccionado argentino se repuso del golpe y venció a Gales 35-21 en el Estadio del Bicentenario de San Juan y consiguió su primera victoria en el Nations Championship.

El seleccionado nacional se reivindicó y saldó una deuda interna, porque si bien era importante ganar, también tenían que reencontrarse con el juego que había exhibido el año pasado.

El arranque del partido no fue el mejor y mucho menos el esperado. El que golpeó primero fue Gales con el line y el maul. El hooker Dewi Lake apoyó y el apertura Sam Costelow sumó la conversión para que el Cardo sume los primeros puntos.

Lejos de acusar recibo, Los Pumas siguieron fiel a su libreto y apenas pudieron tomar velocidad hicieron la diferencia. Se juntaron Santiago y Mateo Carreras con Bautista Delguy para generar la ventajas necesarias y que Joaquín Oviedo termine apoyando en el ingoal.

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Con el envión de la igualdad conseguida, el equipo de Contepomi siguió intentando y volvió a herir. Mateo Carreras colgó una pelota en el cielo, y Delguy ganó el duelo aéreo de manera espectacular para que la jugada siga por afuera y Justo Piccardo apoye pegado a la bandera.

A pesar del buen momento en ofensiva, en defensa se evidenciaron muchos problemas, ya que cada vez que Gales lograba acercarse generaba peligro y fue así como Rhys Carré terminó marcando a pura potencia frente a dos defensores que no pudieron frenarlo.

Los Pumas recuperaron el control de la pelota y si bien les costó profundizar en los últimos metros, era cuestión de tiempo para que se les abran los espacios. Sobre el cierre de la etapa inicial, el ex Atlético del Rosario Marcos Kremer primero (con el empuje del pack) y Santiago Carreras después lograron desnivelar para dejar el marcador 28-14. El panorama ya era totalmente distinto.

En el complemento, el equipo de Contepomi manejó mejor las acciones del juego, especialmente en el fondo, mientras que en ataque, Oviedo seguía marcando diferencias.

Los cambios llegaron en ambos conjuntos para darles aire, pero el encuentro se hizo más lento, con muy pocos quiebres. Con mucho amor propio, pero pocas ideas, el Dragón fue por el descuento y lo consiguió con Ben Warren luego de insistir durante varios minutos. Ya sobre el final, Los Pumas activaron y mostraron la diferencia de jerarquía entre ambos planteles hasta que el reloj dijo basta y decretó el primer albiceleste en el torneo.

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El resto de la segunda fecha del Nations Champioship

Los hemisferios norte y sur quedaron en pie de igualdad tras disputarse la segunda fecha del Nations Championship, habida cuenta los triunfos de Francia, Irlanda e Inglaterra, por un lado, y los de Nueva Zelanda, Sudáfrica y Argentina por el otro.

Francia le ganó a Australia 42-26 en Brisbane, en un encuentro donde los europeos estuvieron gran parte del desarrollo abajo en el marcador pero pudieron sobreponerse y quedarse con la victoria. Irlanda superó a Japón 36-20 e Inglaterra goleó a Fiji 73-8.

Nueva Zelanda, en tanto, superó a Italia 47-17, en un partido que se destrabó con un hat-trick del wing de los All Blacks Will Jordan. En Pretoria, Sudáfrica goleó a Escocia 42-28 también con bonus incluido.

Posiciones

Hemisferio Sur: 1) Nueva Zelanda, 10; 2) Sudáfrica, 10; 3) Argentina, 6; 4) Japón, 4; 5) Australia, 3; y 6) Fiji, sin unidades.

Hemisferio Norte: 1) Irlanda, 10; 2) Francia, 7; 3) Escocia, 6; 4) Inglaterra, 5; 5) Gales, 5; y 6) Italia, sin unidades.

Próxima fecha (18 de julio): Nueva Zelanda v. Irlanda, Japón v. Francia, Australia v. Italia, Fiji v. Escocia, Sudáfrica v. Gales y Argentina v. Inglaterra.