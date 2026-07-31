Primera C: Córdoba juega en el Gabino, Argentino visita a Paraguayo y Leones FC ante Español

Viernes a puro ascenso a partir de las 15. El Charrúa recibe a Lamadrid, el Salaíto enfrenta a Deportivo Paraguayo y el equipo de Alvear a Español en Primera C

Primera C. Franco Fernández, anotó el segundo tanto ante Leones y Central Córdoba volvió a sonreír y al triunfo después seis encuentros .

Será un viernes a puro ascenso a partir de las 15 para los tres clubes que participan en el torneo de la Primera C . En el marco de la 22ª fecha, Central Córdoba se presentará en el Gabino Sosa ante General Lamadrid con el arbitraje de Rodrigo Villalba. El equipo de Cacho Sialle viene de obtener un importante triunfo ante Leones (2-0).

Por su parte Argentino saldrá del barrio Sarmiento para visitar a Paraguayo, en un choque clave por la zona del descenso con el arbitraje de David Cornejo. En tanto, Leones FC buscará levantarse de la caída ante Córdoba y en el estadio Nueva España tendrá un difícil partido ante Deportivo Español con el arbitraje de Iván Mastroieni.

En tanto, el equipo de la familia Messi buscará levantarse de la caída ante Córdoba y el estadio Nueva España tendrá un difícil partido ante Deportivo Español con el arbitraje de Iván Mastroieni.

Eliminados en Copa Santa Fe

Con sendas derrotas, los tres clubes del ascenso quedaron eliminados de la Copa Santa Fe 2026 y ahora solo le quedan meterse de lleno en el certamen de la cuarta categoría en busca de poder acceder al reducido final por el 2º ascenso a la Primera B.

Córdoba va por más

Después del gran triunfo ante Leones (2-0) en Arroyo Seco y cortar una sequía de 6 encuentros sin ganar, el Charrúa una inmejorable ante el Carcelero para continuar de levantada. El posible once sería con: Matías Giroldi; Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Yaszczuk y Emanuel Rodríguez; Marcos Córdoba, Nery Domínguez, Joaquín Messi y Cristian Sánchez; Franco Fernández y Aaron Quijano.

Prueba difícil para Argentino

Argentino golpeado por su momento futbolístico y penúltimo en la Zona A con 18 puntos se presenta en el estadio Guaraní ante Deportivo Paraguayo (16),en busca de los tres puntos para alejarse del fondo de la Zona A.

El posible once Salaíto sería con: Francisco Olivera; Mateo González, Bruno Cabrera, Ignacio Canteros y Thiago Bartalini; Juan Cisnero, Manuel Correa, Julián Andrada y Theo Guiñazú; Wilfrán Orejuela y Bautista Cantiani.

Leones visita al Gallego

Con la premisa de volver al victoria, el equipo de la familia Messi visita a Deportivo Español en un partido clave para continuar en zona de Reducido. El elenco dirigido por Franco Ferlazzo no ganó en la segunda rueda, empató en dos ocasiones (El Porvenir y Claypole) y perdió en Arroyo Seco ante Ballester (1-0) y Córdoba (2-0).

El once sería con: Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Nicolás Giménez, Rodrigo Quinteros y Mario Senra; Marcos Benítez, Franco Tanneur, Juan Vieyra y Gonzalo Gómez; Gonzalo González y Gustavo Britos.