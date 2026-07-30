Futbolista histórico: a los 44 años sigue jugando profesionalmente y le hizo un gol al campeón de su país

A lo largo de su carrera jugó en Olimpia, Bayern Munich, Manchester City y otros equipos. Y lleva marcados más de 230 tantos

Roque Santa Cruz tiene 44 años y sigue jugando. El futbolista paraguayo viene de marcarle a Olimpia, el campeón de su país.

El fútbol tiene historias para todos los gustos. En los últimos tiempos, muchas tienen que ver con la veteranía: cada vez hay más futbolistas que se arriman o incluso pasan los 40 años y siguen activos, incluso con éxito.

En el Mundial 2026 hubo varios casos. Sobresale el del inoxidable Lionel Messi, claro, pero hay otros. A los 39, el rosarino fue el mejor de la Copa del Mundo y sólo le faltó brillo en la final ante España. Pero hubo otros.

En Paraguay hay un caso particular. Se trata de Roque Luis Santa Cruz, quien a los 44 años sigue jugando al fútbol en forma profesional. Actualmente está en Nacional de Asunción, pero su extensa carrera incluye a clubes como Olimpia, Bayern Munich, Blackbur Rovers, Manchester City, Betis, Málaga, Cruz Azul y Libertad.

Santa Cruz lleva marcados más de 230 goles oficiales entre los clubes en los que jugó y la selección de Paraguay. Para la albirroja anotó 32 goles y es el máximo goleador de todos los tiempos de la selección guaraní.

En junio/julio, Santa Cruz trabajó como comentarista para una cadena de televisión de los partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Pero una vez terminada la Copa del Mundo, regresó a su país y se sumó al plantel de Nacional, su actual equipo.

Leer más: El otro tremendo desafío que afronta Newell's frente a Independiente en Avellaneda

Un gol al Olimpia de "Vitamina" Sánchez

Este miércoles, Nacional enfrentaba a Olimpia, el actual campeón de Paraguay. El delantero entró en el segundo tiempo y enseguida marcó un gol. Nacional venció 2 a 0 al equipo conducido por el rosarino Pablo "Vitamina" Sánchez, que ganó el torneo Apertura e inesperadamente acumula dos derrotas en otros tantos partidos del Clausura.

Santa Cruz definió muy cerca del arco después de recibir un pase desde la derecha en un gran contragolpe de Nacional. Fue el segundo tanto del equipo vencedor.

Con este gol, Santa Cruz volvió a superar su propio récord como el jugador más veterano en marcar en la primera división de Paraguay. La vez anterior había sido en el Apertura, cuando le convirtió a Guaraní.

El delantero entró en el segundo tiempo y enseguida marcó un gol. Nacional venció 2 a 0 al equipo conducido por el rosarino Pablo "Vitamina" Sánchez El delantero entró en el segundo tiempo y enseguida marcó un gol. Nacional venció 2 a 0 al equipo conducido por el rosarino Pablo "Vitamina" Sánchez

El entrenador de Nacional, Víctor Bernay, dijo después del partido que Santa Cruz entrena todos los días a la par del grupo y que incluos se queda más tiempo para estar a la altura. "No solo es un referente para los que estamos en el fútbol sino también para la juventud paraguaya", expresó.

El presidente del club, Enrique Sánchez, valoró a su vez el aporte del delantero en el club y sostuvo que siguió una rutina de trabajo durante la Copa del Mundo: “No se fue a comer hamburguesas y a mirar partidos”, dijo.