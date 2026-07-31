Pedro Sánchez expresó su repudio por la crisis en Ceuta: "Hay mafias que trafican con seres humanos"

El presidente español viajó de urgencia al enclave fronterizo tras el ingreso masivo de migrantes desde Marruecos, en una crisis que ya dejó 27 muertos

El presidente español expresó su preocupación por el conflicto y explicó las medidas implementadas

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez , se trasladó de urgencia a Ceuta para supervisar la respuesta del Estado ante el ingreso masivo de migrantes desde Marruecos, un episodio que derivó en una de las mayores crisis fronterizas registradas en el enclave desde 2021.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario calificó la situación como un "ataque a la integridad territorial de España" y aseguró que el Gobierno utilizará "todos los recursos" disponibles para recuperar el control de la frontera y garantizar la seguridad.

La crisis dejó al menos 27 migrantes muertos , según el último balance difundido, mientras continúan las tareas de control y asistencia en la zona.

El jefe del Ejecutivo español atribuyó el incremento de los cruces irregulares a la acción de organizaciones dedicadas al tráfico de personas y sostuvo que estas aprovecharon una reciente decisión judicial para incentivar los intentos de ingreso.

"Lo que ha sucedido es una violación territorial de España, de las fronteras, y en las charlas con las autoridades de Marruecos lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo", afirmó Sánchez.

Además, expresó sus condolencias por las víctimas fatales: "Queremos lamentar la pérdida de vidas humanas. Esto exige la condena rotunda particularmente a las mafias que trafican humanos, engañan a jóvenes que luego encuentran la muerte".

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El fallo judicial que, según el Gobierno, incentivó los cruces a España

La ola migratoria se produjo pocos días después de que el Tribunal Supremo de España resolviera que los migrantes interceptados en el mar cuando intentan llegar a Ceuta o Melilla no pueden ser devueltos automáticamente.

Según Sánchez, las redes de tráfico de personas difundieron una interpretación interesada de esa sentencia para promover nuevos cruces hacia territorio español.

"Estos últimos días hubo una propagación en las redes sociales, a través de las mafias, de una lectura interesada de una sentencia", afirmó.

El mandatario explicó que el fallo establece que las personas que ingresan por vía marítima no pueden ser objeto de devoluciones automáticas, situación que, según el gobierno, fue utilizada por las organizaciones criminales para alentar nuevos intentos de ingreso.

Tras recorrer la zona fronteriza junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Sánchez confirmó un paquete de medidas para reforzar la seguridad en Ceuta.

Entre las principales acciones anunciadas, se llevó a cabo el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Guardia Civil, la instalación de boyas en el espigón del Tarajal para reforzar la barrera fronteriza y el funcionamiento de un centro de acogida para facilitar los procesos de identificación, expulsión y repatriación.

En este sentido, destacaron la coordinación con Marruecos para acelerar el retorno de quienes ingresaron de manera irregular.

"La prioridad es recuperar la normalidad y garantizar la seguridad y la convivencia. Marruecos está dispuesto a cooperar para la repatriación de ciudadanos a sus países de origen", afirmó el presidente español.

El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, describió la magnitud del episodio como inédita para el enclave español: "Las estimaciones apuntan a que en nuestra ciudad han entrado con motivo de este episodio unas 60.000 personas. Eso significa el 70% de la población de la ciudad", aseguró.

Las autoridades españolas mantienen un amplio operativo de seguridad mientras continúan las tareas de control fronterizo y las gestiones diplomáticas con Marruecos para contener la crisis migratoria.