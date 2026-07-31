Allanamientos con cuatro detenidos por desvío de fondos y administración fraudulenta

La Policía de Investigaciones realizó cinco allanamientos en los que incautó armas de fuego, computadoras y teléfonos celulares

Las armas incautadas en los allanamientos realizados por PDI

Parte de los elementos incautados por la PDI en los allanamientos por administración fraudulenta y desvío de fondos

Cuatro personas fueron detenidas durante cinco allanamientos realizados en el marco de una investigación por presuntas maniobras de desvío de fondos , vaciamiento de activos y administración fraudulenta . En los procedimientos realizados ayer se incautaron, entre otros elementos de interés para la investigación, armas de fuego.

Se trata de un expediente judicial a cargo del fiscal Fernando Dalmau, quien ordenó los procedimientos a efectivos de la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata de la Policía de Investigaciones (PDI).

Las medidas judiciales se realizaron en domicilios ubicados en Arijón al 600, Muñoz al 400, bulevar Oroño al 4500 y avenida Presidente Perón al 7400, todos de la ciudad de Rosario.

Fuentes policiales indicaron que la investigación busca esclarecer un presunto esquema sistemático destinado a insolventar distintas firmas comerciales, motivo por el cual la Fiscalía ordenó el secuestro de equipos informáticos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento electrónico y documentación de interés para la causa.

Las armas incautadas en los allanamientos realizados por PDI

Como resultado de los procedimientos, fueron aprehendidos Sergio G. (38), María de Luján D. (55), Roberto G. (66) y Silvia D., quienes quedaron a disposición de la Justicia para la formación de las causas correspondientes.

Qué elementos fueron incautados

Asimismo, durante los allanamientos se secuestraron notebooks, CPU, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, terminales de cobro electrónico, documentación contable y comercial, armas de fuego, municiones y otros elementos que serán sometidos a las pericias correspondientes.

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