Mundial Qatar 2022: Lionel Scaloni respira con Ángel Di María y Leandro Paredes

Europa no para. El domingo último Di María pudo sumar los primeros minutos frente a Inter, apenas diez. Y este jueves jugó más, ya que ingresó a los 69 minutos. El desgarro en la parte posterior del muslo derecho quedó atrás y habrá que ver si juega el domingo, en un durísimo partido de local frente a Lazio.

Paredes, en tanto, entró a los 17 minutos del complemento y fueron sus primeros minutos. En su caso, había sufrido una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo durante un entrenamiento y completó el encuentro sin problemas.

En Inglaterra, en tanto, Dibu Martínez hizo banco en Aston Villa y también Lisandro Martínez en el United, aunque el zaguero ingresó en el complemento. Ambos volverán a jugar el domingo en la Premier League, como Alexis Mac Allister en Brighton And Hove Albion, el próximo destino de Facundo Buonanotte.

Mientras que en España, Guido Rodríguez y Germán Pezzella jugaron y ya quedaron liberados, ya que esa liga no tendrá fecha el fin de semana. El volante fue titular y salió en el complemento, en tanto el zaguero central exactamente al revés. Terminaron bien pese a la derrota de Betis ante Valencia.

Precisamente, en el campeonato español los hinchas de Sevilla no quedaron muy contentos con los argentinos, en especial con el Papu Gómez, porque no jugaron por decisión de Jorge Sampaoli, en la derrota de local ante Real Sociedad por 2 a 1. Tampoco lo hizo el Huevo Acuña ni el sancionado Gonzalo Montiel, y el equipo andaluz quedó en zona de descenso.

Mientras Scaloni ruega para que varios de sus futbolistas ya no pisen más la cancha en sus clubes, sí lo desea en el caso de Dybala, que se viene recuperando de un desgarro importante en el recto femoral. Pero el técnico de Roma, José Mourinho, dio a entender que no lo pondrá el domingo en el duelo con Torino. Ergo, no lo ve bien para jugar luego del desgarro en el cuádriceps femoral de la pierna izquierda. “Si puedo elegir, me gustaría que juegue”, dijo Mou, pero aclaró: “No sé, es difícil”.

Otro que es una incógnita es Nicolás González, una fija en la lista si no se hubiera desgarrado el 22 de octubre. Esta semana volvió a entrenarse con Fiorentina pero no fue citado para el encuentro entresemana. ¿Jugará el domingo en la visita a Milan? ¿Conviene?

Por supuesto, todas las miradas estarán puestas en el domingo a las 9, cuando PSG reciba a Auxerre por la 15ª fecha de la liga francesa. Lionel Messi estuvo ausente en la jornada anterior por una inflamación del tendón derecho y, aunque la buena noticia es que volvió a entrenar con normalidad, sería mucho riesgo que juegue.

Increíble que aún haya interrogantes. Increíble que las ligas europeas sigan jugando como si nada y hasta hayan puesto partidos entresemana. Todos los que juegan allí, como la mayoría de los que estarán en el Mundial, llegarán con un desgaste importante.

Scaloni espera minimizar daños, como el supremo que ya tuvo con Giovani Lo Celso. Cruzará los dedos unos días más.