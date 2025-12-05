Lionel Scaloni devolvió la Copa del Mundo y dejó una promesa sobre la selección para el Mundial 2026 El entrenador de la selección campeona en 2022 se subió al escenario del Kennedy Center con el trofeo conquistado en Qatar 5 de diciembre 2025 · 15:08hs

Lionel Scaloni entregó la Copa del Mundo que Argentina conquistó en Qatar 2022.

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, se subió al escenario del Kennedy Center, donde se sortean los grupos del Mundial 2026, para dejar la Copa del Mundo que Argentina conquistó en Qatar 2022. Y al hacerlo, hizo una promesa para lo que viene.

Scaloni ingresó al Kennedy Center sosteniendo el trofeo con sus manos enguantadas y luego de dejarla hizo unos breves comentarios.

Qué dijo Lionel Scaloni La conductora de la ceremonia le preguntó al entrenador nacido en Pujato y formado como futbolista en Newell's qué recordaba de la final del Mundial de Qatar. Y Scaloni respondió: “El Argentina vs. Francia lo recuerdo como una final inolvidable, donde pasaron un montón de cosas. Nuestro equipo, a pesar de las dificultades, siguió creyendo y en ningún momento pensamos que podía terminar mal”, dijo.

Y prometió: “Eso es lo que intentaremos en la nueva Copa del Mundo: seguir compitiendo y no dar nada por perdido. Eso es lo que espera nuestra gente de nosotros y es lo que vamos a volver a intentar.”