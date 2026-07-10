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Campaz se expresó tras las críticas y la caída de Colombia: "Ninguna pasión justifica el odio"

El delantero de Central utilizó sus redes sociales para expresarse luego de la dura derrota por penales ante Suiza y la ola de mensajes que recibió con tono amenazantes

10 de julio 2026 · 08:42hs
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“A todo el país sólo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación

“A todo el país sólo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación", sostuvo Campaz en su mensaje en redes sociales.

Jaminton Campaz publicó un fuerte mensaje en redes sociales tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026 a través de la vía de penales ante Suiza en los octavos de final. El delantero de Central fue uno de los jugadores más apuntados por los hinchas colombianos después de desperdiciar una clara ocasión en el segundo tiempo suplementario cuando el partido todavía estaba 0 a 0 en Vancouver.

Mi Colombia, por favor, nunca dejemos de lado el respeto”, escribió Campaz en el cierre de su comunicado y en medio de la preocupación generada por los mensajes con tono amenazantes recibidos tras la eliminación y que lo motivó a no regresar a Colombia.

En esa misma línea, agregó: “Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”, una frase que encendió las alarmas por el clima de hostilidad posterior a la derrota.

El futbolista agradeció la posibilidad de haber disputado su primera Copa del Mundo y de haber marcado un gol en el torneo, aunque reconoció el dolor por no haber podido seguir en competencia con el seleccionado colombiano.

>>Leer más: El camino de sacrificio de Jaminton Campaz para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

A todo el país sólo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos”, expresó.

Además, Campaz se disculpó con los hinchas por no haber podido cumplir el objetivo: “Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta”.

En el cierre de su mensaje, el atacante remarcó que dejó todo dentro del campo de juego y que volvería a hacerlo por su país: “Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país”.

Una jugada que generó enojo en Colombia

La jugada que lo dejó en el centro de las críticas ocurrió cuando quedaban cinco minutos para el final del alargue: tras un error defensivo de Suiza, Campaz quedó mano a mano con Gregor Kobel, se perfiló de zurda y su remate se fue por encima del travesaño.

Luego, en la definición por penales, Campaz convirtió su ejecución, al igual que Juan Fernando Quintero y Luis Díaz, pero Colombia quedó eliminada por los fallos de Davinson Sánchez y Juan Camilo Hernández.

Así, el mensaje del delantero buscó poner un límite al clima de violencia verbal tras la eliminación y recordar que la frustración deportiva no puede transformarse en odio ni amenazas contra los futbolistas.

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