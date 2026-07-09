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El once anti-Suiza que piensa Lionel Scaloni para llegar a la instancia semifinal

La selección argentina no está confirmada para enfrentar a Suiza en semifinales, pero se mantendría la base del último partido con Egipto

9 de julio 2026 · 18:46hs
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Lisandro Martínez

AFA

Lisandro Martínez, en acción, durante la práctica en Kansas. La selección argentina se prepara para enfrentar a Suiza.

El DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, trabaja para definir el equipo que el sábado, a las 22, jugará ante Suiza en Kansas City, por un lugar en la semifinal del Mundial. Se mantendría la base que viene de vencer a Egipto en Atlanta y es difícil que se produzcan variantes, pero no imposible.

Si bien nunca hay que descartar una sorpresa, todo indicaría que el equipo albiceleste será semejante al que superó a los egipcios en el dramático partido de Atlanta y sólo podría tener algún retoque.

Una duda a la derecha

La principal incógnita está en el lateral derecho de la defensa, donde Nahuel Molina jugó un partido muy flojo ante Egipto y su reemplazante natural sería Gonzalo Montiel, que incluso ingresó en el último cotejo y aportó en la remontada. De hecho, fue importante su participación en el área chica para el empate de Lionel Messi.

Otra variante podría darse si el entrenador argentino opta por oxigenar la mitad de la cancha y allí jugó un flojo partido Rodrigo De Paul, aunque es difícil imaginarlo afuera de los once titulares.

>>Leer más: El DT de Suiza calentó la previa de los cuartos de final: "Argentina es vulnerable"

Adelante saca ventaja Julián

Por su parte, en el ataque Julián Álvarez tuvo más participación ante Egipto que en partidos anteriores, por lo que seguiría siendo el centrodelantero en lugar de Lautaro Martínez.

En consecuencia, la probable formación sería con: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

El árbitro del partido

En tanto, el portugués João Pinheiro fue elegido por la Fifa como el árbitro del cotejo válido por los cuartos de final del Mundial. El juez ya dirigió a los europeos en la fase de grupos, pero será la primera vez que lo haga con el seleccionado albiceleste.

En cuanto a la puesta a punto, el plantel que conduce Scaloni entrenó este jueves en la ciudad deportiva del Sporting Kansas. Hubo tareas de gimnasio y luego en el terreno de juego se desarrollaron acciones técnicas y lúdicas con el balón.

>>Leer más: Fue campeón con Lionel Messi en el sub-20 y se convirtió en ídolo en el fútbol de Suiza

Trabajos con pelota en Kansas

En el tramo central de la práctica, el entrenador y sus asistentes comandaron la parte estrictamente futbolística con pelota. En ese segmento, se focalizaron en los trabajos de posesión, recuperación tras pérdida y progresión en ofensiva. En el cierre hubo fútbol en espacio reducido.

En tanto, este viernes, a las 20.30, será el último entrenamiento y, a las 22.15, dará una conferencia el entrenador Scaloni, en el mismo estadio de Kansas City donde Argentina irá en busca de la semifinal otra vez.

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