Motonaútica: el piloto rosarino Leo Morelli fue sometido a una nueva cirugía

"No pude ir a Estados Unidos ni sentarme personalmente, por lo que tengo entendido que fue corto mi paso por Yamaha más allá de que la máquina la tendré pronto en el país, agradezco eso. En este punto es probable que este solo hoy por hoy, los vuelos y viajes tengo presentados los certificados médicos en las aerolíneas todo eso está stand by. No perdí nada", dijo Morelli.

Consultado sobre si sigue o se retira, y sobre si está la chance de regresar con la marca Seadoo en 2024, afirmó: "Sí es cierto, sale la nueva moto con 325 HP, la más potente del mundo. Y ya una de esas motos es mía, la pedí como hijo de vecino y me dieron la 2da. En línea de entrega aún esperando. Ellos (Seadoo) estuvieron muy presente en mi accidente. Puede haber una opción si me gustaría volver".

“El apoyo de todos es muy importante estoy pasando un momento muy malo para mi carrera profesional que equivale a la personal pero no puedo dejar de pensar en todo lo que logramos en tan poco tiempo a través de muchos años, ya pronto salgo de este lío y nos metemos de nuevo en otro”, cerró Morelli.