Motonaútica: el piloto rosarino Leo Morelli estará fuera de carreras hasta 2024

El rosarino sufrió una fractura en la zona lumbar y aseguró que se trata de "una lesión significativa". Aún así, avisa que no se retirará y apuesta a recuperarse pronto

Pese a que la lesión es muy importante, el rosarino promete volver a correr en los próximos cinco meses y le aclaró a sus médicos que no se retirará. El referente de la motonaútica intentará participar una vez de las fechas previstas para 2024.

"La noticia no fue lo que esperaba, sabía que algo no estaba bien por el ruido que escuché cuando golpeé contra la moto y realmente no pude seguir por el dolor ni un metro más", recordó Morelli.