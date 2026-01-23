Morning Star tiene todo listo para disputar la nueva edición de la Copa Federación

El representante de la Asociación Rosarina de Fútbol en ese certamen provincial jugará ante Beltrán FC este domingo a las 17

El domingo dará comienzo la Copa Federación organizada por la Federación Santafesina de Fútbol con la participación de 40 clubes de toda la provincia . Morning Star será el único representante de la Asociación Rosarina de Fútbol. El torneo otorga ocho lugares para disputar la próxima Copa Santa Fe 2026.

Los verdes del Viaducto compartirán el grupo 8 junto a Alba Juniors de Coronda, Defensores de Villa Felisa de San Lorenzo y Beltrán FC (de Fray Luis Beltrán). El primer partido lo jugarán de visitantes ante Beltrán FC, el próximo domingo a las 17, y luego tendrán dos partidos de local.

Por segundo año consecutivo, el torneo repetirá el mismo esquema con fase de grupos. Serán 40 equipos, divididos en 10 zonas de cuatro, se disputarán una sola rueda de todos contra todos. El formato hará que algunos clubes jueguen más partidos como locales y otros como visitantes.

Los primeros de cada grupo clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que los seis mejores segundos, surgidos de una tabla general, completarán el cuadro. A partir de allí, se jugarán llaves eliminatorias de ida y vuelta hasta coronar al campeón.

El técnico Leonel Rodríguez

A pocas horas del debut, el técnico Leonel Rodríguez contó los pormenores de esta participación de Morning Star a nivel Provincial. “Nos enorgullece ser el equipo que va a representar a la Rosarina en este torneo que, después de la Copa Santa Fe, es la de más importancia en la provincia. Va a ser un torneo parejo, arrancamos todos los equipos con poco tiempo en la preparación y con refuerzos que podrán sumarse recién en instancias de cuartos”, sostuvo Rodríguez.

El técnico del Verde va por todo. “Nuestro objetivo en este torneo será competir, ser protagonistas en todas las canchas y tener un buen funcionamiento colectivo. Es futbol sabemos que el resultado es quien manda, pero apuntamos mucho al rodaje que nos puede llegar a dar este torneo y a seguir conformando un gran plantel para este año. lo ideal es poder clasificar con el mayor puntaje posible a octavos de final, así poder definir las llaves en casa. Llegar a cuartos de final te da un cupo en Copa Santa Fe y ese sería el primer objetivo a cumplir”, dijo Rodríguez.

El plantel trabaja desde el 12 de enero

Con respecto al plantel expresó. “El plantel esta bien, entrenando desde el 12 de enero, haciendo una buena base física y ahora ya puliendo en lo futbolístico para llegar de la mejor manera al arranque del torneo. Somos un plantel joven y renovado de 30 personas, que está trabajando con muchísimas ganas y compromiso para tener un gran año en las competencias que nos toque afrontar”.

Rodríguez, con sangre verde, contó: “Estoy ligado al club desde los 4 años, volví en 2015 a vivir a Rosario y no dudé nunca en seguir jugando en el club que amo. En 2016 empecé a dirigir en inferiores y seguí jugando hasta 2023 que Martín Sosa me ofreció el cargo de la primera del club. Este va a ser mi tercer año consecutivo al frente de la primera, donde sigo aprendiendo, adquiriendo experiencia y preparándome para estar a la altura que este club te exige siempre estar. Tengo al lado un gran cuerpo técnico y gente allegada que día a día hacen todo mas fácil y trabajamos sin parar por este escudo”.

Morning Star 2026

El plantel está integrado por Benítez Franco, Devicenti Fabricio, Díaz Duarte Thiago, Fernández Agustín, Guerrero Matías, Juan Matías, Merino Benjamín, Mineur Bruno, Morelli Bruno, Moyano Alan, Maguna Leonel, Navarro Nicolás, Lovera Uriel, Machuca Facundo, Pérez Facundo, Prado Tomás, Quagliaro Genaro, Narváez Tomás, Ruíz Mateo, Ibarra Thiago, González Marcelo, Trifilio Juan, Zalazar Alexis, Zumoffen Aaron, Zanini Valentino, Flores Dylan, Gutiérrez Lautaro, Ferrari Juan Cruz, Piazza Pedro, Ramírez Laureano, Poretti Benicio, Morello Juan Ignacio, Espínola Pintos Tiago.

Cuerpo técnico: Director técnico, Leonel Rodríguez, Federico Sosa (ayudante), Iván Godoy y Juan Gonzalo (preparadores fisiscos), Martín Sosa (entrenador de arqueros), Lucas Zuccolo (kinesiólogo) y Michelle Lemoine (nutricionista)