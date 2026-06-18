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Un jugador de Congo fue impiadoso con Cristiano Ronaldo: "Ahora está más viejo"

El volante Ngal’ayel Mukau, tras el empate ante Portugal, también dejó en claro que mantiene respeto por uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol

18 de junio 2026 · 15:45hs
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Cristiano

Cristiano, quien a los 41 años sigue siendo una de las grandes figuras del torneo.
Ngal’ayel Mukau

Ngal’ayel Mukau, jugador de República Democrática del Congo.

Ngal’ayel Mukau, mediocampista de República Democrática del Congo, sorprendió con una fuerte declaración sobre Cristiano Ronaldo después del empate 1-1 ante Portugal, por la primera fecha del grupo K del Mundial 2026. El futbolista congoleño fue consultado por la estrategia que había preparado su selección para neutralizar al capitán portugués, que disputa su sexta Copa del Mundo, y respondió sin vueltas.

“¿Si preparamos algún plan para frenar a Cristiano? Para ser sincero, no. Él no es el mismo de antes. Está más viejo ahora”, lanzó Mukau, en una frase que rápidamente comenzó a circular después del partido.

El comentario tuvo impacto porque apuntó directamente al presente físico y futbolístico de Cristiano, quien a los 41 años sigue siendo una de las grandes figuras del torneo, aunque no logró marcar diferencias en el debut de Portugal.

>>Leer más: Cristiano Ronaldo lleva 10 partidos sin marcar goles para Portugal: qué dijo después del empate ante Congo

>>Leer más: Mundial 2026: a Portugal le costó el debut y tuvo un arranque con pocas luces

República Democrática del Congo consiguió un empate de enorme valor ante uno de los candidatos del grupo y logró sostener defensivamente a un equipo con nombres de jerarquía como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Pedro Neto.

Portugal fue sorprendido

Portugal había comenzado en ventaja, pero el seleccionado africano reaccionó antes del descanso y terminó rescatando un punto histórico en su regreso a una Copa del Mundo después de más de cinco décadas.

>>Leer más: Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el "Messi jordano"

Mukau, de todos modos, no buscó quitarle mérito a la trayectoria del delantero portugués y también dejó en claro que mantiene respeto por uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol.

La frase, sin embargo, quedó instalada como una de las más picantes del inicio del Mundial, especialmente porque llegó después de un partido en el que Cristiano no pudo convertir y se retiró visiblemente frustrado por el resultado.

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