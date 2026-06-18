Francia, primera: la BBC hizo un ranking de la primera ronda del Mundial 2026 y Argentina aparece tercera

Para la cadena inglesa, que armó la tabla según la opinión de sus periodistas, el equipo galo e Inglaterra están por encima de la Scaloneta

Para la cadena inglesa, Francia fue el mejor equipo en la primera ronda del Mundial 2026.

La cadena británica BBC Sports publicó la clasificación de las 48 selecciones que participan en el Mundial 2026 tras la primera ronda de partidos, un ranking elaborado en base a la opinión de periodistas que realizan la cobertura del certamen.

Increíblemente, Argentina figura tercera en la lista, detrás de Francia e Inglaterra. Colombia aparece séptima y Brasil novena. La última selección entre las 48 es Curazao.

Francia encabeza el ranking tras su victoria por 3 a 1 ante Senegal, una actuación que según BBC Sports cumplió con las expectativas previas del subcampeón del mundo.

Luego aparece Inglaterra, que derrotó a Croacia por 4-2. Y recién después Argentina, tras su victoria por 3 a 0 a Algeria con un had trick de Lionel Messi.

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Los periodistas que contribuyeron a elaborar el ranking también destacan a los equipos que sorprendieron en la primera ronda, como Estados Unidos (quinto tras su victoria por 4-1 sobre Paraguay) y Noruega (sexta, gracias a su triunfo por 4-1 sobre Irak).

De los equipos sudamericanos, el peor ranqueado es Paraguay, que aparece en el puesto 45. Ecuador, en tanto, figura en el puesto 40.

La clasificación que armó la BBC

El ranking de la primera donda de partidos del Mundial según la BBC es el siguiente: