La Capital | Ovación | Francia

Francia, primera: la BBC hizo un ranking de la primera ronda del Mundial 2026 y Argentina aparece tercera

Para la cadena inglesa, que armó la tabla según la opinión de sus periodistas, el equipo galo e Inglaterra están por encima de la Scaloneta

18 de junio 2026 · 19:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
Para la cadena inglesa

AP

Para la cadena inglesa, Francia fue el mejor equipo en la primera ronda del Mundial 2026.

La cadena británica BBC Sports publicó la clasificación de las 48 selecciones que participan en el Mundial 2026 tras la primera ronda de partidos, un ranking elaborado en base a la opinión de periodistas que realizan la cobertura del certamen.

Increíblemente, Argentina figura tercera en la lista, detrás de Francia e Inglaterra. Colombia aparece séptima y Brasil novena. La última selección entre las 48 es Curazao.

Francia encabeza el ranking tras su victoria por 3 a 1 ante Senegal, una actuación que según BBC Sports cumplió con las expectativas previas del subcampeón del mundo.

Luego aparece Inglaterra, que derrotó a Croacia por 4-2. Y recién después Argentina, tras su victoria por 3 a 0 a Algeria con un had trick de Lionel Messi.

Leer más: Argentina: el elenco estable y los tres puestos que aún no tienen dueño en la Scaloneta

Los periodistas que contribuyeron a elaborar el ranking también destacan a los equipos que sorprendieron en la primera ronda, como Estados Unidos (quinto tras su victoria por 4-1 sobre Paraguay) y Noruega (sexta, gracias a su triunfo por 4-1 sobre Irak).

De los equipos sudamericanos, el peor ranqueado es Paraguay, que aparece en el puesto 45. Ecuador, en tanto, figura en el puesto 40.

La clasificación que armó la BBC

El ranking de la primera donda de partidos del Mundial según la BBC es el siguiente:

  1. Francia
  2. Inglaterra
  3. Argentina
  4. Alemania
  5. Estados Unidos
  6. Noruega
  7. Colombia
  8. Marruecos
  9. Brasil
  10. Suecia
  11. Australia
  12. España
  13. Países Bajos
  14. México
  15. Japón
  16. Escocia
  17. Cabo Verde
  18. Bélgica
  19. Egipto
  20. Senegal
  21. Portugal
  22. Croacia
  23. República Democrática del Congo
  24. Suiza
  25. Nueva Zelanda
  26. Irán
  27. Arabia Saudita
  28. Haití
  29. Corea del Sur
  30. Uruguay
  31. Turquía
  32. Austria
  33. Costa de Marfil
  34. Ghana
  35. Argelia
  36. Jordán
  37. Bosnia y Herzegovina
  38. Canadá
  39. Irak
  40. Ecuador
  41. República Checa
  42. Uzbekistán
  43. Sudáfrica
  44. Catar
  45. Paraguay
  46. Túnez
  47. Panamá
  48. Curazao

Noticias relacionadas
Lionel Scaloni tiene una base confiable en esta Argentina que va por el bicampeonato.

Argentina: el elenco estable y los tres puestos que aún no tienen dueño en la Scaloneta

Los pibes rojinegros consiguieron merecidamente un paso a la siguiente ronda. 

Los pibes de Newell's sufrieron, empataron agónicamente en Caballito y sacaron pasaje

El rosarino Alejandro Tosti, con las zapatillas diseñadas en honor a Messi que usó en la primera ronda del US Open de golf.

Con Messi en los pies,  Alejandro Tosti debutó en el US Open de golf

Así quedó el vehículo en el que viajaban Saúl Salcedo y su familia. El jugador de Newells tiene doble fractura y debe ser operado.

Saúl Salcedo fue trasladado a Rosario tras el violento choque que protagonizó en Chaco

Ver comentarios

Las más leídas

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y lo encontraron en su pieza

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y lo encontraron en su pieza

Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

Qué significa el número 1893 que aparece en la camiseta de la selección argentina

Qué significa el número "1893" que aparece en la camiseta de la selección argentina

Lo último

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince

Juana Sagarduy, una escritora de Rosario que levanta vuelo en Inglaterra

Juana Sagarduy, una escritora de Rosario que levanta vuelo en Inglaterra

Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos los argentinos

El capitán argentino transita un delicado momento familiar por la salud de su padre Jorge. Los hinchas de todo el mundo lo bancan
Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos los argentinos

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros
La Ciudad

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

El Sanatorio Americano aseguró que no utilizan material radiactivo cesio-137
La Ciudad

El Sanatorio Americano aseguró que no utilizan material radiactivo cesio-137

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera
Policiales

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y lo encontraron en su pieza

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y lo encontraron en su pieza

Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

Qué significa el número 1893 que aparece en la camiseta de la selección argentina

Qué significa el número "1893" que aparece en la camiseta de la selección argentina

La baja natalidad abre una oportunidad para jardines de infantes en Santa Fe

La baja natalidad abre una oportunidad para jardines de infantes en Santa Fe

Ovación
Francia, primera: la BBC hizo un ranking de la primera ronda del Mundial 2026 y Argentina aparece tercera
Ovación

Francia, primera: la BBC hizo un ranking de la primera ronda del Mundial 2026 y Argentina aparece tercera

Francia, primera: la BBC hizo un ranking de la primera ronda del Mundial 2026 y Argentina aparece tercera

Francia, primera: la BBC hizo un ranking de la primera ronda del Mundial 2026 y Argentina aparece tercera

Argentina: el elenco estable y los tres puestos que aún no tienen dueño en la Scaloneta

Argentina: el elenco estable y los tres puestos que aún no tienen dueño en la Scaloneta

Los pibes de Newells sufrieron, empataron agónicamente en Caballito y sacaron pasaje

Los pibes de Newell's sufrieron, empataron agónicamente en Caballito y sacaron pasaje

Policiales
Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince
Policiales

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Violencia de género: golpeó a una mujer, secuestró a otra y deberá pagar $3 millones

Violencia de género: golpeó a una mujer, secuestró a otra y deberá pagar $3 millones

El Hospital Vilela sufrió un intento de robo de tablets y televisores en oncología

El Hospital Vilela sufrió un intento de robo de tablets y televisores en oncología

La Ciudad
Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud
La Ciudad

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

El Sanatorio Americano aseguró que no utilizan material radiactivo cesio-137

El Sanatorio Americano aseguró que no utilizan material radiactivo cesio-137

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince
Policiales

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince

La baja natalidad abre una oportunidad para jardines de infantes en Santa Fe
La Ciudad

La baja natalidad abre una oportunidad para jardines de infantes en Santa Fe

Descubren en Traslasierra un nuevo animal desconocido en el mundo
Información general

Descubren en Traslasierra un nuevo animal desconocido en el mundo

Jornada gris en Rosario: hasta cuándo llueve y cómo seguirá el tiempo
La Ciudad

Jornada gris en Rosario: hasta cuándo llueve y cómo seguirá el tiempo

La nueva acería de Sidersa en San Nicolás comenzará a producir a principios de 2028

Por Alvaro Torriglia
Economía

La nueva acería de Sidersa en San Nicolás comenzará a producir a principios de 2028

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y lo encontraron en su pieza
Policiales

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y lo encontraron en su pieza

El Hospital Vilela sufrió un intento de robo de tablets y televisores en oncología
Policiales

El Hospital Vilela sufrió un intento de robo de tablets y televisores en oncología

Las idas y vueltas entre Milei y Villarruel: del batacazo a la paranoia del poder
Política

Las idas y vueltas entre Milei y Villarruel: del batacazo a la paranoia del poder

Villarruel confirmó su visita el Día de la Bandera: El sábado estaré en Rosario
Política

Villarruel confirmó su visita el Día de la Bandera: "El sábado estaré en Rosario"

Una familia rosarina necesitó más de $1,5 millones en mayo para no ser pobre
Economía

Una familia rosarina necesitó más de $1,5 millones en mayo para no ser pobre

Goles, propinas y bonos: cómo vivieron los cadetes el debut de Argentina
La Ciudad

Goles, propinas y bonos: cómo vivieron los cadetes el debut de Argentina

El Concejo debate la simplificación de tasas municipales
La Ciudad

El Concejo debate la simplificación de tasas municipales

Unidos mira el modelo de la Constituyente para discutir la nueva ley electoral

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Unidos mira el modelo de la Constituyente para discutir la nueva ley electoral

Preventiva para el portero del jardín de Empalme Graneros por abuso
Policiales

Preventiva para el portero del jardín de Empalme Graneros por abuso

Con todo vacante, el Quini 6 tuvo muchos ganadores en el Siempre Sale
Información General

Con todo vacante, el Quini 6 tuvo muchos ganadores en el Siempre Sale

El oficialismo consiguió postergar la sesión en el Senado contra Adorni
Política

El oficialismo consiguió postergar la sesión en el Senado contra Adorni

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado
Policiales

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento: Con austeridad se puede
La Ciudad

Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento: "Con austeridad se puede"

Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis

Por Javier Felcaro
Política

Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis

La inflación mayorista bajó el ritmo en mayo, aunque superó al IPC
Economía

La inflación mayorista bajó el ritmo en mayo, aunque superó al IPC