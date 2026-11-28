Se terminó la competición profesional para Lionel Messi en el calendario 2026. Este viernes disputó su último partido con Inter Miami y la derrota marcó el final de una temporada sin títulos oficiales para el excapitán de la selección argentina de fútbol.

Columbus Crew ganó 1 a 0 de local en el segundo encuentro de la primera ronda de la MLS Cup . Dado que también habían triunfado en el inicio de la serie, los anfitriones eliminaron de los playoffs a los campeones defensores y a uno de los mejores jugadores de la historia .

El equipo dirigido por Kily González había caído en su casa y necesitaba un triunfo en Ohio para desempatar la ronda en un tercer partido, ya que no se usa la diferencia de gol en este sistema de competición. En el final de un cotejo con el marcador cerrado, el uruguayo Santiago Rodríguez marcó el único tanto de la noche y selló la clasificación.

La eliminación de este viernes dejó a Leo sin posibilidades de levantar trofeos oficiales este año. Su única conquista fue la de la Campeones Cup 2026 ante Cruz Azul . El torneo de partido único es organizado por la MLS y la Liga de México. Sin embargo, no tiene reconocimiento de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) ni de Fifa.

El año de Inter Miami comenzó con una despedida temprana de la Concacaf Champions League. Nashville no ganó ninguno de los dos partidos, pero empató 1 a 1 fuera de su estadio y pasó a cuatros de final gracias al gol de visitante que consiguió en el segundo cotejo.

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En lo que respecta a la selección nacional, la Pulga estuvo muy cerca del adiós perfecto en el Mundial 2026. Argentina llegó a la final con España y cayó en tiempo extra después de una serie de partidos inolvidables, incluyendo la victoria ante Inglaterra en semifinales.

Poco después de esta caída y unas vacaciones cerca de su familia en el país, el exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG) recibió un golpe muchísimo más duro fuera de la cancha. Su padre Jorge Messi (68) falleció el 8 de agosto de 2026 en el Sanatorio Centro de Rosario, donde llevaba semanas bajo tratamiento por una enfermedad grave. Luego de un nuevo viaje a la ciudad para el velatorio, el ídolo futbolístico anunció su retiro con la camiseta albiceleste y en octubre tuvo su despedida oficial con un amistoso ante Benin en la cancha de River.

En medio del duelo por la muerte de su papá, Inter Miami estaba disputando la Leagues Cup 2026. En este caso, el equipo no pudo superar la fase de grupos y también quedó eliminado. La historia se repitió este viernes, ya con Kily González en el banco para reemplazar a Javier Mascherano. Ahora, Las Garzas deberán barajar y dar de nuevo para afrontar un año distinto, ya que la MLS estrenará la Sprint Season 2027, un torneo corto programado entre febrero y mayo para modificar el calendario de competición.