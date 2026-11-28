Rosario Central vs. Barracas Central por el Clausura: hora, canal y posibles formaciones El Canalla chocará este domingo ante el Guapo por los cuartos de final en el Gigante de Arroyito. Detalles y estadísticas del partido 28 de noviembre 2026 · 08:21hs

Rosario Central recibirá a Barracas Central por los cuartos de final del torneo Clausura.

Rosario Central recibirá a Barracas Central en el estadio Gigante de Arroyito por los cuartos de final del torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Guapo de este domingo por la tarde.

A qué hora juegan Central vs. Barracas El cruce de playoffs entre Central y Barracas será este domingo 29 de noviembre, desde las 17, en el Gigante de Arroyito con el arbitraje principal de Pablo Dóvalo, mientras que Silvio Trucco estará en el VAR.

Dónde ver Central vs. Barracas La transmisión del encuentro entre el Canalla y el Guapo será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

EL último enfrentamiento entre Central y Barracas fue victoria del Canalla por 1 a 0. Sebastián Suárez Meccia / La Capital >> Leer más: Jorge Almirón, de las críticas al reconocimiento: los méritos que hizo pensando en su continuidad

Posibles formaciones de Central y Barracas Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón. Barracas: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Yonatthan Rak, Rodrigo Insúa; Esteban Rolón, Iván Tapia; Rodrigo Bogarín, Norberto Briasco, Enzo Taborda; Nicolás Orsini. DT: Damián Ayude.