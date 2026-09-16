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Lionel Messi y el Kily González celebraron su primer título juntos en Inter Miami

El astro argentino Lionel Messi puso el 1-0 para Las Garzas y asistió a Casemiro para el 2-0 en la victoria ante Cruz Azul que le permitió alzar la Campeones Cup

16 de septiembre 2026 · 23:51hs
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Lionel Messi se coronó campeón otra vez en su exitosa carrera. 

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El astro rosarino Lionel Messi abrió el marcador para el Inter Miami de Estados Unidos en el partido de este miércoles en el que ganó por 2-0 al Cruz Azul de México y se consagró campeón de la Campeones Cup. También fue el primer titulo de Cristian "Kily" González como DT en Las Garzas.

Con un Messi sumamente protagonista, Inter Miami venció 2-0 a Cruz Azul de México y se consagró en la Campeones Cup 2026, certamen que enfrenta al ganador de la MLS y al vencedor de la Liga MX de México.

El astro argentino fue el encargado de abrir el marcador a los 24 minutos del primer tiempo y lo hizo de cabeza. Ese tanto le permitió alcanzar los 100 con la camiseta de Las Garzas desde su llegada, a mediados de 2023.

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Messi y la selección

El defensor Facundo Mura combinó con el delantero Luis Suárez y el uruguayo sacó un centro al área que tuvo como destino la frente del crack rosarino para anotar el 1-0.

El resultado no sufrió mayores modificaciones casi hasta el cierre del partido, cuando nuevamente apareció el ex-Barcelona y Paris Saint-Germain para participar de la acción de gol. Con un tiro de esquina desde la izquierda, el balón cayó en la cabeza del brasileño Casemiro y colocó la pelota junto al palo, lejos del alcance del arquero rival, Jeremy Márquez.

Con este triunfo, Messi sumó un nuevo título a su extenso palmarés y además se convirtió en el jugador con más goles en finales en toda la historia del fútbol, con un total de 36 anotaciones. Asimismo, alcanzó su tanto número 100 con Las Garzas.

Messi recientemente anunció su retiro de la selección argentina y tendrá su despedida de la Albiceleste el próximo 6 de octubre en el Monumental ante Benín.

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