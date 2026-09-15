Kily González fue presentado como nuevo entrenador del Inter Miami

El rosarino firmó contrato hasta junio de 2028 y dirigirá por primera vez fuera de Argentina. Debutará este miércoles ante Cruz Azul por la Campeones Cup

González es el flamante entrenador de Inter Miami, donde dirigirá nada menos que a Lionel Messi.

Cristian "Kily" González fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del Inter Miami . El técnico rosarino firmó contrato hasta junio de 2028 y asumirá su primera experiencia al frente de un equipo en el exterior.

Su estreno tendrá un condimento especial: debutará este miércoles ante Cruz Azul por la final de la Campeones Cup , en el Nu Stadium de Miami, desde las 21, hora Argentina. El encuentro enfrentará al campeón de la MLS con el ganador de la Liga MX y representará el primer título en juego al frente del conjunto estadounidense.

"Las Garzas" confirmaron este martes la llegada del entrenador después de la validación de la visa necesaria para trabajar en Estados Unidos. El club anunció el acuerdo con una publicación en su cuenta oficial de X.

"Listo para trabajar. Bienvenido a Miami, Cristian 'Kily' González", escribió el Inter Miami junto a una fotografía del técnico con la indumentaria de entrenamiento.

Listo para trabajar. Bienvenido a Miami, Cristian ‘Kily’ González.



https://t.co/IuDVDwXLPC pic.twitter.com/LCcHafUDHB — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 15, 2026

El entrenador argentino ya tomó contacto con sus nuevos futbolistas y dirigió este martes su primer entrenamiento en el club estadounidense.

González se convirtió así en el tercer técnico que ocupa el cargo durante la temporada 2026, después de Javier Mascherano y Guillermo Hoyos.

La presencia de Lionel Messi le suma un atractivo especial al debut. González y Messi ya habían compartido plantel en la selección argentina durante los primeros años de la carrera del delantero.

Campeones Cup - MIA v CAZ - MD-1 Press Conference https://t.co/d2G27iflbJ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 15, 2026

Ahora volverán a encontrarse, pero con el rosarino de 52 años como entrenador del futbolista del Inter Miami.

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La trayectoria del Kily González

Inter Miami será el cuarto club que tendrá a González como entrenador. Antes había dirigido a Central, Unión de Santa Fe y Platense.

El técnico comenzó su carrera en el equipo de reserva del Canalla. Después de dos temporadas, asumió al frente del primer equipo, donde dirigió 68 partidos durante tres temporadas, entre 2020 y 2022.

Luego pasó al Tatengue, institución en la que condujo 78 encuentros durante tres campañas, entre 2023 y 2025. Su última experiencia en el fútbol argentino llegó en el segundo semestre del 2025, cuando dirigió a Platense.

Antes de iniciar su carrera como entrenador, González tuvo una extensa trayectoria como futbolista. El rosarino pasó por Central, Boca Juniors, Zaragoza, Valencia e Inter de Milán, entre otros clubes, y también integró el seleccionado nacional.