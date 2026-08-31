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Messi se retiró de la selección argentina: qué dice la carta de renuncia

El futbolista dio a conocer la decisión en redes sociales. Aclaró que, más allá de la reciente muerte de su padre Jorge Messi, ya estaba tomada la decisión

31 de agosto 2026 · 12:29hs
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Lionel Messi

AP

Lionel Messi, con la medalla del subcampeonato y las lágrimas. Fue su último partido en un Mundial.

Lionel Messi ya no volverá a lucir la camiseta albiceleste. El capitán anunció este lunes su retiro de la selección argentina, según un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram. De esta manera, la final contra España en el Mundial 2026 fue el último encuentro que jugó para el país.

El futbolista de Inter Miami seguirá compitiendo a nivel clubes, de acuerdo a lo que explicó a través de redes sociales. La noticia se dio a conocer al mediodía, a menos de un mes luego de la muerte de su padre Jorge Messi en Rosario.

Si bien el fallecimiento de su padre fue un golpe durísimo, el exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG) aclaró que la salida ya estaba definida previamente. De hecho, dio a conocer el día que escribió la carta publicada a través de internet.

La carta de retiro de Messi

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección", anunció la Pulga este lunes. El deportista de 39 años les habló a los hinchas y también deslizó que no le queda mucho tiempo para ponerle punto final a su carrera en general.

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Leo confirmó que el adiós era un hecho desde el 21 de julio, dos días después de la final de Argentina y España. Al respecto, añadió: "Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes".

>> Leer más: Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no sólo en los últimos años que se ganó todo", comentó el campeón mundial en Qatar. A esto, añadió, en referencia a los hinchas: "Antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol".

Messi señaló que "queda poco y se van cerrando etapas" en su vida deportiva. "Ésta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", indicó.

El mensaje de agradecimiento de Messi

En primer lugar, el jugador de Inter Miami se refirió al apoyo del público de la selección argentina. En este sentido, manifestó: "Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)".

A continuación, el ídolo rosarino le agradeció a su familia porque estuvo siempre para acompañarlo en un "viaje hermoso pero difícil". También reconoció a cada uno de sus entrenadores, compañeros y dirigentes. "Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos", manifestó.

"Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes ¡Los quiero!", comentó en el cierre del mensaje. Para terminar la despedida, Leo escribió: "Gracias, Dios, por hacerme argentino ¡Vamos, Argentina!".

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