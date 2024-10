Messi en boca de todos: La Capital, en la recopilación de las tapas de diarios de la AFA

Las tapas de los diarios tienen un hilo común. Es la imagen de Leo Messi feliz, celebrando los goles albicelestes en la gran noche del Monumental.

El diez de la selección jugó un partidazo, fue la figura excluyente de la goleada a Bolivia, clavó tres goles y metió dos asistencias.

Dos asistencias de Messi

Un pase de gol fue para Lautaro Martínez, con gran generosidad porque podría haber definido el propio Messi, pero optó por habilitar al Toro que necesitaba reencontrase con la red.

Y la otra asistencia fue para Julián Alvarez, con un pase largo muy preciso de Leo para que el ex River se anote entre los goleadores frente a Bolivia.

Y el diario de la ciudad natal del mejor jugador del mundo, como no podía ser de otra manera, lo ubicó en la portada del miércoles, destacando su actuación y ejemplo a seguir por sus ganas de superarse siempre.

Messi3.jpeg

El título de La Capital

“Un retorno estelar de Lionel Messi”, fue el título de La Capital que acompañó a la foto de Leo sonriente celebrando un gol de cara a los hinchas.

Mucha agua y mucha gloria corrió bajo el puente desde aquella primera nota con Leo en el año 2000 que publicó La Capital a esta tapa actual por su actuación sobresaliente ante Bolivia por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Lo cierto es que Messi está en boca de todos y su rostro feliz recorrió las tapas de los diarios de todo el país, de norte a sur y de este a oeste.

No es que no suceden otras cosas que son más importantes que el fútbol sin ninguna duda, pero desde hace un tiempo las principales alegrías para los argentinos vienen de la mano de Messi y la selección. Y alegrarse al menos por un rato no es poca cosa.