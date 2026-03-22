Mazzantti, el destacado de Newell's: "El hincha nos acompañó y se merecía gritar un gol así"

“Fue un desahogo para todos”, dijo Walter Mazzantti, sobre el triunfo de Newell's ante Gimnasia (M). “Estoy contento con convertir y por la victoria”.

El delantero Walter Mazzantti disfruta su buen presente en Newell’s. Le dio el triunfo al rojinegro el sábado ante los mendocinos.

Algunos dicen que la tercera es la vencida y eso lo puede afirmar Walter Mazzantti . El delantero de Newell's , dueño de la alegría leprosa en la noche del Coloso del Parque, pudo gritar fuerte el gol del triunfo tras dos tantos anulados en la previa, uno ante Platense y el otro en el arranque del choque ante Gimnasia de Mendoza.

“A los muchachos les dije: «No lo gritemos, esperemos un cachito más», porque había entrado muy solo, pero el centro fue perfecto”, afirmó Mazzantti, mitad en broma y la otra mitad en serio, después de conectar el impecable centro de Jerónimo Russo casi en el último suspiro del partido ante el lobo mendocino.

La pausa que pidió para el festejo fue porque en el primer tiempo celebraron un gol que el atacante convirtió de cabeza y luego se lo anularon por posición adelantada, con la intervención del VAR.

El hincha leproso más allá de la bronca que manifiesta por momentos, apoya incondicionalmente al equipo de Kudelka, algo que el ex Huracán lo valora.

“Para la gente solo hay agradecimiento. Nos fueron a esperar a Bella Vista y nos acompañaron. Eso no se ve en ningún lado. Se merecía gritar un gol de esa manera, ya que habían gritado el anterior y no se pudo dar”, manifestó.

El camino para volver a la paz total es largo para el mediapunta, aunque claro, ante Gimnasia de Mendoza, rival directo en la lucha por el descenso, se dio un gran paso. “Estamos muy contentos, pero entendemos el momento. Este grupo está muy comprometido con el club” indicó.

>>Leer más: Walter Mazzantti, el delantero que se repuso a dos reveses del VAR y le dio un triunfazo a Newell's

"Un desahogo"

“Fue un desahogo para todos este triunfo en casa. Estoy contento con el gol, lástima que me anularon el anterior, fue muy fino. Estoy muy contento por la victoria” reafirmó.

Las claves para el goleador de la noche del sábado tuvieron varias aristas. “Nunca bajamos los brazos. Por momentos hubo ocasiones en las que ellos también atacaron, porque esto es fútbol. Pero también pudimos superar eso en el segundo tiempo y se vio reflejado que el equipo fue para adelante y quería ganar”, declaró Mazzantti.

>>Leer más: Newell's salió de la zona del descenso por las derrotas de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi

Mazzantti: “Estoy para aportar y dar lo mejor”

Dos goles anulados y uno lícito en apenas tres partidos que jugó lo pone en una posición ideal ante una hinchada que valora su llegada al Parque Independencia. “No sé si vine a ser determinante. Solo estoy para aportar, y dar lo mejor por este equipo y este club que se lo merece, nada más”, aclaró muy feliz.

Y por último, el delantero dejó una frase de cara al próximo desafío, el domingo, ante Acassuso, por Copa Argentina: “Será una experiencia hermosa jugarla, vamos a dar pelea. Obviamente que la queremos ganar, pero hay que ir paso a paso y ahora preparar ese partido”.