Visita de lujo en Newell's: Lionel Scaloni pasó por Bella Vista antes de viajar al Mundial

El técnico de la selección argentina estuvo en la mañana del domingo observando a las inferiores de Newell's, donde juega su sobrino.

El DT campeón del mundo, Lionel Scaloni, estuvo en el predio de Newell's.

Cambió la imagen en la mañana del domingo en Bella Vista. Mientras se disputaba otra fecha de las divisiones inferiores de la Asociación Rosarina de Fútbol, donde Newell's recibía a Morning Star, una presencia excluyente acaparó todas las miradas de los concurrentes al predio Jorge Bernardo Griffa. Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, apareció sin previo aviso y se acomodó en una de las tribunas. Un lujo.

Con el perfil bajo que lo caracteriza y sin previo aviso, el oriundo de Pujato se acercó al complejo Bella Vista para observar los encuentros de las inferiores leprosas y en especial a su sobrino, quien ataja en la novena división del fútbol rojinegro.

Por lo que pudo averiguar Ovación, después de observar el partido, quedó a disposición para una reunión con la dirigencia de Newell's antes de viajar con la selección albiceleste, tras un pedido de uno de los dirigentes. El acercamiento fue en muy buenos términos y de manera informal.

Scaloni, listo para el Mundial

Scaloni disfruta de sus últimos días libres previo al viaje a los Estados Unidos para jugar los partidos amistosos en la antesala al debut del Mundial ante Argelia el 16 de junio en Kansas City .

El primer rival en la previa de la cita mundialista es el sábado 6 de junio, a las 21 hora Argentina, frente a Honduras y el segundo contra Islandia, el 9 de junio, sin horario confirmado.