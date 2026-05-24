La Capital | Ovación | Newell's

Visita de lujo en Newell's: Lionel Scaloni pasó por Bella Vista antes de viajar al Mundial

El técnico de la selección argentina estuvo en la mañana del domingo observando a las inferiores de Newell's, donde juega su sobrino.

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

24 de mayo 2026 · 14:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
El DT campeón del mundo

El DT campeón del mundo, Lionel Scaloni, estuvo en el predio de Newell's.

Cambió la imagen en la mañana del domingo en Bella Vista. Mientras se disputaba otra fecha de las divisiones inferiores de la Asociación Rosarina de Fútbol, donde Newell's recibía a Morning Star, una presencia excluyente acaparó todas las miradas de los concurrentes al predio Jorge Bernardo Griffa. Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, apareció sin previo aviso y se acomodó en una de las tribunas. Un lujo.

Con el perfil bajo que lo caracteriza y sin previo aviso, el oriundo de Pujato se acercó al complejo Bella Vista para observar los encuentros de las inferiores leprosas y en especial a su sobrino, quien ataja en la novena división del fútbol rojinegro.

Por lo que pudo averiguar Ovación, después de observar el partido, quedó a disposición para una reunión con la dirigencia de Newell's antes de viajar con la selección albiceleste, tras un pedido de uno de los dirigentes. El acercamiento fue en muy buenos términos y de manera informal.

Scaoni2

Leer más: Canteras de América: los pibes de Newell's ganaron por penales y se subieron al podio

Scaloni, listo para el Mundial

Scaloni disfruta de sus últimos días libres previo al viaje a los Estados Unidos para jugar los partidos amistosos en la antesala al debut del Mundial ante Argelia el 16 de junio en Kansas City .

El primer rival en la previa de la cita mundialista es el sábado 6 de junio, a las 21 hora Argentina, frente a Honduras y el segundo contra Islandia, el 9 de junio, sin horario confirmado.

Noticias relacionadas
newells tendra una nueva web oficial mejorada para sus socios

Newell's tendrá una nueva web oficial mejorada para sus socios

Fran Kudelka seguirá en Newells a pesar de las intenciones de Talleres.

A pesar de los rumores en Córdoba, Frank Kudelka no se va de Newell's

Mañana, el equipo dirigido por el Pepi Zapata tratará de llegar al podio, ante Peñarol, a las 15.30, en Bella Vista

Canteras de América: Newell's irá por alcanzar el último escalón del podio

El arquero de la Lepra Josué Reinatti.

Newell's: solo Josué Reinatti tiene la continuidad asegurada bajo los tres palos

Ver comentarios

Las más leídas

Vialidad explicó por qué un empresario de Funes debe deshacer obras en la ruta

Vialidad explicó por qué un empresario de Funes debe deshacer obras en la ruta

Ranking de las rutas de Santa Fe con más radares de velocidad: el 60% está en corredores nacionales

Ranking de las rutas de Santa Fe con más radares de velocidad: el 60% está en corredores nacionales

Gustavo Flores, el entrenador de arqueros del rival de Central: Me voy a dedicar simplemente a disfrutar

Gustavo Flores, el entrenador de arqueros del rival de Central: "Me voy a dedicar simplemente a disfrutar"

Primera C: Central Córdoba y Leones FC se alzaron con sendas victorias de locales

Primera C: Central Córdoba y Leones FC se alzaron con sendas victorias de locales

Lo último

En vivo: Argentino busca salir del fondo en su visita al puntero Berazategui

En vivo: Argentino busca salir del fondo en su visita al puntero Berazategui

Final del Apertura: River y Belgrano se sacan chispas en un 1 a 1 vibrante en el Kempes

Final del Apertura: River y Belgrano se sacan chispas en un 1 a 1 vibrante en el Kempes

El mapa falso que difundió Milei: la Universidad Austral lo desmintió y Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe

El mapa falso que difundió Milei: la Universidad Austral lo desmintió y Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe

El mapa falso que difundió Milei: la Universidad Austral lo desmintió y Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe

El presidente compartió un gráfico sobre la actividad económica provincial atribuido a la Universidad Austral, pero la institución negó su autoría. La imagen tiene además errores geográficos: Santa Fe está recortada en el mapa y no incorpora a Rosario
El mapa falso que difundió Milei: la Universidad Austral lo desmintió y Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe
Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches, pero había construido accesos clandestinos
La Región

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches, pero había construido accesos clandestinos

Ranking de las rutas de Santa Fe con más radares de velocidad: el 60% está en corredores nacionales

Por Fermín Sánchez Duque e Isabella Di Pollina
La Región

Ranking de las rutas de Santa Fe con más radares de velocidad: el 60% está en corredores nacionales

Cómo la apertura de las importaciones está transformando a las fábricas santafesinas

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Cómo la apertura de las importaciones está transformando a las fábricas santafesinas

Arranca este martes un paro de semana completa en la UNR y la UTN
La Ciudad

Arranca este martes un paro de semana completa en la UNR y la UTN

¿Membrillo o batata?: la Fiesta del Pastelito le pone sabor este domingo al parque Alem
La Ciudad

¿Membrillo o batata?: la Fiesta del Pastelito le pone sabor este domingo al parque Alem

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Vialidad explicó por qué un empresario de Funes debe deshacer obras en la ruta

Vialidad explicó por qué un empresario de Funes debe deshacer obras en la ruta

Ranking de las rutas de Santa Fe con más radares de velocidad: el 60% está en corredores nacionales

Ranking de las rutas de Santa Fe con más radares de velocidad: el 60% está en corredores nacionales

Gustavo Flores, el entrenador de arqueros del rival de Central: Me voy a dedicar simplemente a disfrutar

Gustavo Flores, el entrenador de arqueros del rival de Central: "Me voy a dedicar simplemente a disfrutar"

Primera C: Central Córdoba y Leones FC se alzaron con sendas victorias de locales

Primera C: Central Córdoba y Leones FC se alzaron con sendas victorias de locales

Dos UTE ligadas a Rosario quieren administrar la autopista a Córdoba y las rutas 34 y 11

Dos UTE ligadas a Rosario quieren administrar la autopista a Córdoba y las rutas 34 y 11

Ovación
Final del Apertura: River y Belgrano se sacan chispas en un 1 a 1 vibrante en el Kempes
Ovación

Final del Apertura: River y Belgrano se sacan chispas en un 1 a 1 vibrante en el Kempes

Final del Apertura: River y Belgrano se sacan chispas en un 1 a 1 vibrante en el Kempes

Final del Apertura: River y Belgrano se sacan chispas en un 1 a 1 vibrante en el Kempes

Visita de lujo en Newells: Lionel Scaloni pasó por Bella Vista antes de viajar al Mundial

Visita de lujo en Newell's: Lionel Scaloni pasó por Bella Vista antes de viajar al Mundial

Gustavo Flores, el entrenador de arqueros del rival de Central: Me voy a dedicar simplemente a disfrutar

Gustavo Flores, el entrenador de arqueros del rival de Central: "Me voy a dedicar simplemente a disfrutar"

Policiales
Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña
Policiales

Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña

Gendarmería secuestró más de 100 kilos de cocaína en el norte: investigan si venían a Rosario

Gendarmería secuestró más de 100 kilos de cocaína en el norte: investigan si venían a Rosario

Villa Amelia: descubren un posible femicidio tras el incendio de una casa

Villa Amelia: descubren un posible femicidio tras el incendio de una casa

La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

La Ciudad
¿Membrillo o batata?: la Fiesta del Pastelito le pone sabor este domingo al parque Alem
La Ciudad

¿Membrillo o batata?: la Fiesta del Pastelito le pone sabor este domingo al parque Alem

La zona sur de Rosario se transforma: el barrio La Guardia ya tiene pavimento

La zona sur de Rosario se transforma: el barrio La Guardia ya tiene pavimento

Arranca este martes un paro de semana completa en la UNR y la UTN

Arranca este martes un paro de semana completa en la UNR y la UTN

Rosario tendrá una escuela de DJ, iluminador, luthería, escenografía y sonido

Rosario tendrá una escuela de DJ, iluminador, luthería, escenografía y sonido

Vialidad explicó por qué un empresario de Funes debe deshacer obras en la ruta
La Región

Vialidad explicó por qué un empresario de Funes debe deshacer obras en la ruta

Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña
Policiales

Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña

Cómo el Hospital Italiano de Buenos Aires pasó de usar tecnología a crearla

Cómo el Hospital Italiano de Buenos Aires pasó de usar tecnología a crearla

Cuidacoches: evalúan dos modelos como alternativas a la actividad de calle
La Ciudad

Cuidacoches: evalúan dos modelos como alternativas a la actividad de calle

Natalidad, en caída: en los últimos 6 años hubo 30% menos nacimientos en Santa Fe
La Ciudad

Natalidad, en caída: en los últimos 6 años hubo 30% menos nacimientos en Santa Fe

Del pozo a la fotosíntesis: la alianza clave en Santa Fe para empujar una biorrefinería

Por Facundo Borrego
Economía

Del pozo a la fotosíntesis: la alianza clave en Santa Fe para empujar una biorrefinería

Dos UTE ligadas a Rosario quieren administrar la autopista a Córdoba y las rutas 34 y 11
La Ciudad

Dos UTE ligadas a Rosario quieren administrar la autopista a Córdoba y las rutas 34 y 11

El Partido Socialista presentará candidatura presidencial propia en 2027

Por Javier Felcaro
Política

El Partido Socialista presentará candidatura presidencial propia en 2027

El oficialismo se entusiasma con la visita de León XIV para oxigenar la gestión
Política

El oficialismo se entusiasma con la visita de León XIV para oxigenar la gestión

Rugby: Atlético iba de punto ante el SIC y terminó siendo banca con un triunfo épico

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético iba de punto ante el SIC y terminó siendo banca con un triunfo épico

Las miradas del fútbol argentino apuntan a Córdoba: River y Belgrano van por el grito de campeón
Ovación

Las miradas del fútbol argentino apuntan a Córdoba: River y Belgrano van por el grito de campeón

Plan de desendeudamiento provincial: más de 10 mil personas ya solicitaron ayuda
economia

Plan de desendeudamiento provincial: más de 10 mil personas ya solicitaron ayuda

Gendarmería secuestró más de 100 kilos de cocaína en el norte: investigan si venían a Rosario
Policiales

Gendarmería secuestró más de 100 kilos de cocaína en el norte: investigan si venían a Rosario

Super Rugby Américas: Capibaras XV selló su pasaje a semifinales en el primer intento
Ovación

Super Rugby Américas: Capibaras XV selló su pasaje a semifinales en el primer intento

Más lejos del presidente: no invitaron a Victoria Villarruel al tedeum del 25 de Mayo
Política

Más lejos del presidente: no invitaron a Victoria Villarruel al tedeum del 25 de Mayo

El Ministerio de Salud nacional celebró la salida de la OMS luego de siete décadas
Información General

El Ministerio de Salud nacional celebró la salida de la OMS luego de siete décadas

Recompensas: ya se pagaron más de 100 millones de pesos y se evalúa un plan de desarme

Por Lucas Aranda
La Ciudad

Recompensas: ya se pagaron más de 100 millones de pesos y se evalúa un plan de desarme

Qué es Gemelo Digital, el sistema de Capital Humano que causó polémica: IA y uso de datos
Política

Qué es Gemelo Digital, el sistema de Capital Humano que causó polémica: IA y uso de datos

La UOM vinculó la intervención judicial a una operación política y empresarial
Economía

La UOM vinculó la intervención judicial a una "operación política y empresarial"

Vacunación infantil: en Santa Fe hubo una mejora, pero la cobertura no es la ideal

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Vacunación infantil: en Santa Fe hubo una mejora, pero la cobertura no es la ideal