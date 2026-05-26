Suiza tuvo su primera Semana del Clima La ciudad de Zúrich fue sede de la primera edición suiza de la Semana del Clima, un espacio estratégico para la búsqueda de soluciones frente a la crisis climática. Por Santiago Sosa 26 de mayo 2026 · 21:33hs

Bajo el lema de “Construyendo el futuro, juntos”, tuvo lugar del 4 al 9 de mayo pasado la primera edición de la Semana del Clima de Zúrich (Climate Week Zurich), una iniciativa de alcance internacional que incluyó una amplia gama de actividades orientadas a “impulsar acciones climáticas inteligentes” y “fortalecer el papel de Europa en la transición global hacia la sostenibilidad”.

La Semana del Clima de Zúrich constituye la edición suiza de las Semanas del Clima a nivel internacional, dentro del formato del que también forma parte la Semana del Clima de Rosario, liderada por la Fundación Nueva Generación Argentina junto a la Municipalidad de Rosario y la provincia de Santa Fe. Este espacio representa un ámbito privilegiado para el intercambio de ideas y la búsqueda de soluciones frente a los desafíos climáticos, congregando a referentes de distintos sectores como el empresarial, académico y político.

Durante los días que duró la iniciativa se llevaron a cabo más de 250 conferencias, paneles, workshops y side-events distribuidos a lo largo de la ciudad, centrados en temáticas como biodiversidad y ecosistemas, economía circular y gestión de residuos, mitigación y adaptación al cambio climático, justicia climática y responsabilidad social, transición energética, transformación corporativa, innovación y tecnología, y finanzas sostenibles, entre muchas otras. El encuentro congregó a más de 10.000 participantes y contó con la colaboración de 244 partners, incluyendo empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

Suiza es un actor comprometido con la sostenibilidad y la agenda climática, con ambiciosos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a cero neto para 2050, así como con la existencia de un fuerte marco legislativo orientado a cumplir con los compromisos internacionales en la materia. Desde la FNGA concebimos a Suiza como un actor estratégico para colaborar en la agenda climática. Desde hace años trabajamos con su representación en Argentina y acompañamos a la Cámara de Comercio Suizo-Argentina en el concurso Acciones Positivas 2026. En momentos de urgencia climática y de avance de los discursos negacionistas, espacios como las Semanas del Clima resultan fundamentales para intercambiar experiencias, forjar alianzas y promover acciones colectivas concretas en la lucha contra el cambio climático.