Visitantes ilustres en los Suramericanos: Newell's agasajó a Scaloni, Samuel y Maxi Rodríguez

El entrenador de la selección mayor de Argentina, Lionel Scaloni, estuvo en el Coloso junto a sus colaboradores y Maxi Rodríguez, por los Juegos Suramericanos

Maxi Rodríguez, Walter Samuel, Ignacio Boero y Lionel Scaloni, en el Coloso de Newell's, por los Juegos Suramericanos.

Newell's tuvo una visita de lujo en el marco de los Juegos Suramericanos, ya que estuvo en el palco del Coloso Marcelo Bielsa el DT de selección argentina Lionel Scaloni, junto a Walter Samuel, el resto del cuerpo técnico albiceleste y el ídolo rojinegro Maxi Rodríguez, que presenciaron el partido de Argentina ante Uruguay, en tarde soleada de este sábado.

"Walter Samuel y @MR11ok estuvieron en el Coloso junto al cuerpo técnico de la Selección Mayor observando el encuentro entre Argentina y Uruguay por los Juegos @suramericanos26 . Ignacio Boero, en representación de la comisión directiva, los recibió en el palco y les entregó distintos presentes. ¡Newell’s es su casa!", posteó el club rojinegro en sus redes sociales.

Un honor tener a estos personajes del fútbol mundial en el club donde iniciaron sus respectivas carreras como futbolistas para destacarse luego en distintos roles.

Fueron testigos, junto a la multitud que copó las tribunas, del triunfo del equipo de Diego Placente, que se recuperó del mal debut ante Paraguay, y este sábado venció a Uruguay y sigue en carrera para clasificar a las semifinales de los Juegos Suramericanos .

Visita de lujo



Lionel Scaloni, Walter Samuel y @MR11ok estuvieron en el Coloso junto al cuerpo técnico de la Selección Mayor observando el encuentro entre Argentina y Uruguay por los Juegos @suramericanos26.



Ignacio Boero, en representación de la comisión directiva, los… pic.twitter.com/m1kEO0WZI4 — Newell’s Old Boys (@Newells) September 19, 2026

>>Leer más: Visita de lujo en el Coloso: Scaloni siguió de cerca a los pibes de Argentina en los Juegos Suramericanos

Argentina cantó victoria en Newell's

La selección sub-19 esta vez cantó victoria. Hubo que esperar hasta los 73', tras un centro bárbaro desde la izquierda de Jainikoski, que encontró el anticipo de Franco Domínguez para ganarle al arquero y establecer la muy festejada diferencia.

Ahora, el lunes, a las 10, en el Coloso jugarán Paraguay, ya clasificado, contra la eliminada Uruguay. Y a las 15 Argentina y Venezuela definirán el pase a semifinales.

En caso de empate clasifica Argentina por la diferencia de gol. El equipo de Placente tiene 0 y Venezuela -1.