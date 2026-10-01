Peyrano propuso que por los puertos del Gran Rosario salgan las exportaciones mineras al mundo

El dirigente de La Libertad Avanza en Santa Fe Marcos Peyrano pidió que la provincia capitalice la firma del acuerdo sobre comercio e inversión recíproco con Estados Unidos , que permite inversiones por miles de millones de dólares de inversión privada.

“En este contexto es que proponemos que los puertos del Gran Rosario sean la salida de las exportaciones mineras al mundo . El puerto de Rosario y los privados del Gran Rosario deben ser un hub logístico estratégico para la salida de exportaciones mineras argentinas hacia la hidrovía Paraná-Paraguay, compitiendo directamente con los puertos del (océano) Pacífico chileno”, afirmó.

Peyrano sostuvo que "este contexto generado por el gobierno nacional de Javier Milei pone a Santa Fe es una situación extraordinaria. Santa Fe debería ser la Dubái de Sudamérica . No lo es por las deficiencias de las gestiones anteriores, por los malos gobiernos que tuvimos y por falta de visión", dijo el dirigente libertario.

Peyrano recordó que el 75% de la riqueza argentina ya pasa por esta zona del país y dijo: “ Los puertos están venidos a menos en cuenta a lo que podrían generar. Se necesita bajar los impuestos. En Dubái hay cero impuestos para todo lo que entra y sale del puerto".

"El problema en Santa Fe fueron los gobiernos que tuvimos hasta la fecha. Necesitamos fomentar la inversión privada y potenciar esta provincia extraordinaria”, remarcó.

Para finalizar, ponderó el acuerdo de Milei anunciado hace unos días: “Tiene como objetivo reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y la infraestructura y la tecnología. Hay que conectar nuestros puertos con Vaca Muerta y las provincias mineras para transformar y generar riqueza. Tal y como hizo Dubái, que sin petróleo propio se convirtió en la puerta de salida de toda su región. Este entendimiento reafirma la decisión del gobierno nacional de integrar a la Argentina al mundo, dejar atrás décadas de aislamiento y avanzar hacia una economía abierta, competitiva y previsible, que premie la inversión, el trabajo y la innovación”.