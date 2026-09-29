La Capital | Ovación | Darío Herrera

Darío Herrera dirigirá a Newell's tras la final caliente que consagró campeón a Central

El árbitro fue designado para el partido del próximo sábado en el Coloso entre Newell's y Lanús.

29 de septiembre 2026 · 20:01hs
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Darío Herrera dirigirá a Newells tras la final caliente que consagró campeón a Central

Darío Herrera volverá a quedar rápidamente en el centro de la escena del fútbol rosarino. El árbitro fue designado para dirigir el próximo sábado en el Coloso el partido de Newell's, que recibirá a Lanús desde las 17, apenas unos días después de haber estado al frente de la final en la que Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional.

La elección tiene un condimento particular por el antecedente inmediato. Herrera dirigió este sábado pasado el encuentro que terminó con el título canalla y un desenlace cargado de polémica, con incidentes, expulsiones y fuertes protestas de Estudiantes alrededor de la actuación arbitral.

Ahora, el juez tendrá a su cargo un partido de Newell's, en un cruce que también contará con José Castelli y Marcos Horticolou como asistentes.

El equipo arbitral para Newell's-Lanús

Herrera será el árbitro principal del encuentro que comenzará a las 17. José Castelli estará como asistente número uno y Marcos Horticolou será el segundo línea.

Franco Morón fue designado como cuarto árbitro, mientras que Fernando Espinoza estará a cargo del VAR y Diego Verlota será el AVAR.

Terna arbitral

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Diego Verlota

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