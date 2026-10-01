La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Colapinto: "Lando logró que Max y George estén de acuerdo por una vez"

El argentino contó cómo fue su charla con Flavio Briatore tras su error en Baku y respondió a las críticas de Lando Norris

1 de octubre 2026 · 10:11hs
Google Seguir a La Capital en Google
Franco Colapinto se prepara para disputar el Gran Premio de Bahréin de la Fórmula 1 en Malasia

Franco Colapinto se prepara para disputar el Gran Premio de Bahréin de la Fórmula 1 en Malasia

Franco Colapinto habló este jueves sobre el accidente que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán, que provocó su abandono junto con el de Pierre Gasly y Lando Norris. Mientras se prepara para el Gran Premio de Bahréin, el piloto argentino contó cómo trabajó con Alpine después del incidente, reveló detalles de sus conversaciones con Flavio Briatore y respondió a los cuestionamientos del corredor de McLaren.

Consultado sobre si atraviesa el momento más difícil de su carrera en la Fórmula 1, Colapinto relativizó el impacto del episodio: "No lo creo, hay momentos más complicados que otros siempre pero lo que importa es estar unidos, crecer y mejorar como piloto y persona. Ha sido uno de esos momentos donde aprendes. Yo estoy bien, listo para correr aquí, hay muchas cosas nuevas en esta pista y es emocionante venir aquí".

El argentino calificó el incidente como un error de conducción y remarcó que otros pilotos también atravesaron situaciones similares: "Fue un bloqueo, un error simple y tonto, todos los pilotos lo ha tenido, Lando (Norris) y Oscar (Piastri) lo tuvieron también, no es algo que haya que mirar con un análisis exhaustivo, lo que pasa es que nos costó muchos puntos, pero el error es muy simple".

>> Leer más: Colapinto busca reponerse de Bakú y está "con muchas ganas" de correr en Malasia

Qué dijo sobre su charla con Flavio Briatore

Después de abandonar en Bakú, Colapinto regresó a la base de Alpine en Enstone, en Reino Unido, para analizar junto con el equipo lo ocurrido durante la carrera.

"Por supuesto, Flavio estaba enfadado, como todos en el equipo. Y, por supuesto, estoy muy triste por lo que pasó, pero como equipo tuvimos muchas conversaciones, aprendimos y tenemos que seguir adelante", inició.

El piloto de 23 años destacó especialmente el respaldo de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, durante el proceso posterior al accidente: "Flavio es un gran líder de equipo, probablemente uno de los mejores que tuve en el deporte desde que empecé. Sabe manejar muy bien estas situaciones y hacer al equipo mejor. Siempre he creído en él en este aspecto".

Colapinto reconoció su responsabilidad por el incidente desde el primer momento: "Seguro que no es lo ideal ser el que se ha equivocado en una situación así. Es genial aprender de él, nada más pude tomé toda la responsabilidad, estoy triste por lo que pasó pero hemos tenido muchas charlas como equipo".

El argentino también valoró el apoyo que recibió de Gasly y del resto de la estructura de Alpine: "Una vez más, simplemente estoy muy agradecido de formar parte de este equipo y de contar con el apoyo de todos, de Flavio desde el principio, de Pierre como mi compañero de equipo. Tenemos una muy buena relación entre nosotros".

Y agregó: "Todo está bien. Así que está bien que tengamos una carrera este fin de semana para pasar página rápidamente".

>> Leer más: Cuándo corre Colapinto: días y horarios del GP de Baréin de la Fórmula 1 en Malasia

Qué dijo Colapinto sobre las críticas de Lando Norris

Otro de los temas centrales de la conferencia fue el cruce que Colapinto mantuvo con Lando Norris. El piloto de McLaren había cuestionado con dureza la maniobra del argentino después del accidente.

Colapinto reconoció que las declaraciones lo sorprendieron: "Fue el calor del momento, sabe qué tipo de comentarios puede crear porque ha sido uno de los pilotos que más ha hablado de ‘hate’ en el pasado. Me sorprendió un poco lo que dijo pero enseguida se disculpó, se creó mucho 'hate'".

El argentino aclaró que solucionó sus diferencias con el británico: "Desafortunadamente, él también recibió mucho odio por eso. Es una situación muy complicada con el mundo exterior y tenemos que mantener todo más para nosotros, está todo bien entre nosotros, hemos hablado".

"Creo que está bien que Lando haya logrado que Max y George estén de acuerdo por una vez. Son simplemente diferentes tipos de reacciones. Y, por supuesto, ellos han estado en situaciones diferentes", sostuvo.

"Max siempre ha sido muy comprensivo con los jóvenes. Porque él también cometió errores. Y también es su manera de ser. Y el campeón que es. Es alguien en quien todos los pilotos jóvenes se fijarían. Y es un héroe para muchos", finalizó.

Noticias relacionadas
Lando Norris había pedido una fuerte sanción contra el argentino por el múltiple choque que generó

Tras sus fuertes críticas, Lando Norris se disculpó con Franco Colapinto

El peor final en Bakú. Franco Colapinto se pasó de largo en la frenada de la curva 1, intentó pasar por un lugar imposible y se llevó puesto a Alpine, arruinando posibles puntos para los dos.

Franco Colapinto cometió un gran error y arruinó la carrera de los dos Alpine

Imponente el Alpine de Franco Colapinto, por el sector más antiguo de las calles de Bakú.

Otra buena clasificación de Franco Colapinto en Bakú, para pasar a la Q3 y quedar décimo

El Alpine número 43, por las calles de Bakú. Franco Colapinto busca sumar puntos de nuevo.

Franco Colapinto quedó en el top ten del último ensayo en Bakú con un Pierre Gasly sobresaliente

Ver comentarios

Las más leídas

Argentina disputará las eliminatorias de Conmebol, pero ya clasificada al Mundial 2030

Argentina disputará las eliminatorias de Conmebol, pero ya clasificada al Mundial 2030

Los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche violenta en Newells

Los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche violenta en Newell's

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos

Rosario y la región ingresan en la fase más crítica de El Niño, con muchas lluvias

Rosario y la región ingresan en la fase más crítica de El Niño, con muchas lluvias

Lo último

Rosario, sede del Turismo Científico: ¿qué es y cuándo son las jornadas?

Rosario, sede del Turismo Científico: ¿qué es y cuándo son las jornadas?

A seis meses del tiroteo, secuestraron un arma tras un alerta en la escuela de San Cristóbal

A seis meses del tiroteo, secuestraron un arma tras un alerta en la escuela de San Cristóbal

El cambio en la camiseta de la selección argentina que casi pasó desapercibido

El cambio en la camiseta de la selección argentina que casi pasó desapercibido

Cayó un gran trozo mampostería de un edificio antiguo con valor patrimonial

El accidente se registró esta mañana en el centro de Rosario, en un inmueble que tiene poco más de cien años. No hubo heridos

Cayó un gran trozo mampostería de un edificio antiguo con valor patrimonial
El primer vuelo directo que partió de Madrid a Rosario ya cruza el océano Atlántico
La Ciudad

El primer vuelo directo que partió de Madrid a Rosario ya cruza el océano Atlántico

El gobierno avaló el ingreso de la policía en Newells: Que no tiren piedras
Ovación

El gobierno avaló el ingreso de la policía en Newell's: "Que no tiren piedras"

Lavado de dinero: la hora de tirar de la punta del ovillo

Por Facundo Borrego
Política

Lavado de dinero: la hora de tirar de la punta del ovillo

A seis meses del tiroteo, secuestraron un arma tras un alerta en la escuela de San Cristóbal
La Región

A seis meses del tiroteo, secuestraron un arma tras un alerta en la escuela de San Cristóbal

Día del Recolector de Residuos: piden no sacar la basura este viernes 2 de octubre
La Ciudad

Día del Recolector de Residuos: piden no sacar la basura este viernes 2 de octubre

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Argentina disputará las eliminatorias de Conmebol, pero ya clasificada al Mundial 2030

Argentina disputará las eliminatorias de Conmebol, pero ya clasificada al Mundial 2030

Los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche violenta en Newells

Los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche violenta en Newell's

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos

Rosario y la región ingresan en la fase más crítica de El Niño, con muchas lluvias

Rosario y la región ingresan en la fase más crítica de El Niño, con muchas lluvias

Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Ovación
El gobierno avaló el ingreso de la policía en Newells: Que no tiren piedras
Ovación

El gobierno avaló el ingreso de la policía en Newell's: "Que no tiren piedras"

El gobierno avaló el ingreso de la policía en Newells: Que no tiren piedras

El gobierno avaló el ingreso de la policía en Newell's: "Que no tiren piedras"

Colapinto: Lando logró que Max y George estén de acuerdo por una vez

Colapinto: "Lando logró que Max y George estén de acuerdo por una vez"

Central: Axel Werner se perdería el próximo partido ante Banfield por una lesión

Central: Axel Werner se perdería el próximo partido ante Banfield por una lesión

Policiales
Grave imputación por intento de femicidio: quemaduras y violencia psicológica
Policiales

Grave imputación por intento de femicidio: quemaduras y violencia psicológica

Allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria por venta ilegal de medicamentos

Allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria por venta ilegal de medicamentos

Allanamientos y secuestros de drogas y armas en Villa Gobernador Gálvez

Allanamientos y secuestros de drogas y armas en Villa Gobernador Gálvez

Capturaron a dos menores por un ataque a tiros en Villa Gobernador Gálvez

Capturaron a dos menores por un ataque a tiros en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Rosario, sede del Turismo Científico: ¿qué es y cuándo son las jornadas?
La Ciudad

Rosario, sede del Turismo Científico: ¿qué es y cuándo son las jornadas?

Día del Recolector de Residuos: piden no sacar la basura este viernes 2 de octubre

Día del Recolector de Residuos: piden no sacar la basura este viernes 2 de octubre

Cayó un gran trozo mampostería de un edificio antiguo con valor patrimonial

Cayó un gran trozo mampostería de un edificio antiguo con valor patrimonial

El primer vuelo directo que partió de Madrid a Rosario ya cruza el océano Atlántico

El primer vuelo directo que partió de Madrid a Rosario ya cruza el océano Atlántico

Expertos sorprendidos de que el avión de FlyDubai no se haya estrellado
El Mundo

Expertos "sorprendidos" de que el avión de FlyDubai no se haya estrellado

Un avión que iba a Israel aterrizó de emergencia tras el ataque de un piloto a otro
El Mundo

Un avión que iba a Israel aterrizó de emergencia tras el ataque de un piloto a otro

Milei en Idea, le apuntó a Kicillof: Es casi insultante debatir con un comunista
Política

Milei en Idea, le apuntó a Kicillof: "Es casi insultante debatir con un comunista"

Escándalo en Diputados: el debate por Malvinas terminó en insultos y forcejeos
Política

Escándalo en Diputados: el debate por Malvinas terminó en insultos y forcejeos

Ley de tierras: la oposición pide una sesión especial tras el fallo de la Corte
Política

Ley de tierras: la oposición pide una sesión especial tras el fallo de la Corte

Actividad económica en baja, sólo el agro y la recaudación crecieron en agosto
Economía

Actividad económica en baja, sólo el agro y la recaudación crecieron en agosto

La Policía intervino en una pelea de alumnas pero el arma era de juguete
La Ciudad

La Policía intervino en una pelea de alumnas pero el arma era de juguete

Países Bajos ofrece el puesto de cónsul honorario en Rosario por LinkedIn
La Ciudad

Países Bajos ofrece el puesto de cónsul honorario en Rosario por LinkedIn

Brasil elige presidente: la última encuesta ratifica una victoria de Lula con balotaje
El Mundo

Brasil elige presidente: la última encuesta ratifica una victoria de Lula con balotaje

Crimen organizado: Pullaro advirtió que las bandas siguen activas
Política

Crimen organizado: Pullaro advirtió que las bandas siguen activas

Qué fue la nube de gases tras la explosión en la planta de Puerto San Martín
La Región

Qué fue la nube de gases tras la explosión en la planta de Puerto San Martín

Capturaron a dos menores por un ataque a tiros en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Capturaron a dos menores por un ataque a tiros en Villa Gobernador Gálvez

Pullaro: Hay que ir contra los abogados y contadores de las bandas criminales
Política

Pullaro: "Hay que ir contra los abogados y contadores de las bandas criminales"

Paro universitario: docentes de la UNR y la UTN profundizan el plan de lucha
La Ciudad

Paro universitario: docentes de la UNR y la UTN profundizan el plan de lucha

Rosario presentó en Buenos Aires la oferta turística para esta primavera
La Ciudad

Rosario presentó en Buenos Aires la oferta turística para esta primavera

Comienza el juicio contra los tres acusados del crimen de Ivana Garcilazo
Policiales

Comienza el juicio contra los tres acusados del crimen de Ivana Garcilazo

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: No es la primera vez que ocurre
La ciudad

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: "No es la primera vez que ocurre"

La Corte revocó el fallo que limitaba la venta de tierras a extranjeros
Política

La Corte revocó el fallo que limitaba la venta de tierras a extranjeros

Más de 3 mil jóvenes de Santa Fe ya disfrutan del legado de los Juegos Suramericanos
Ovación

Más de 3 mil jóvenes de Santa Fe ya disfrutan del legado de los Juegos Suramericanos

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial
La Región

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial