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Central: Axel Werner se perderá el próximo partido ante Banfield por una lesión

El arquero sufrió un esguince de rodilla derecha ante Estudiantes y el tiempo de recuperación sería entre 4 y 6 semanas. Ledesma volvería a la titularidad

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

1 de octubre 2026 · 09:06hs
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La lesión de Werner se produjo en una de las últimas jugadas del partido del sábado pasado ante el Pincha. 

La lesión de Werner se produjo en una de las últimas jugadas del partido del sábado pasado ante el Pincha. 

Axel Werner está descartado para jugar el partido del próximo lunes cuando Central visite a Banfield en el cierre de la fecha once del torneo Clausura. El arquero, que sufrió una lesión ligamentaria leve en una rodilla, tendría entre 4 y 6 semanas de rehabilitación. Por lo tanto, el guardameta Auriazul para jugar ante el Taladro sería Jeremías Ledesma, quien así recuperaría la titularidad.

La baja de Werner de cara a la visita ante Banfield se suma a las ya confirmadas del colombiano Jaminton Campaz y del chileno Vicente Pizarro, citados por sus respectivas selecciones para jugar esta fecha Fifa. Y la de Agustín Sández, suspendido en forma provisoria a la espera de conocer la sanción que le corresponderá tras su expulsión en el partido del último sábado ante Estudiantes, en Santiago del Estero. Además, el técnico Jorge Almirón seguiría sin disponer de los lesionados Guillermo Pol Fernández y Alan Rodríguez, que se vienen recuperando de distintos problemas musculares.

Golpe ante Estudiantes

La lesión de Werner se habría producido en una de las últimas jugadas del partido del sábado pasado ante el Pincha. Saliendo del área para despejar una pelota con el pie, el arquero sufrió un golpe en una pierna de parte de un rival que le provocó un esguince en la rodilla derecha que, a su vez, le causó una distensión ligamentaria en esa articulación, que fue confirmado por el club. El alta médica para Werner le demandaría entre cuatro y seis semanas.

>>Leer más: Un jugador de Estudiantes celebró el título de Central y generó una polémica

Werner, de 30 años, participó hasta ahora en tres de los trece partidos que disputó Central en este segundo semestre de este año. Y se había ganado la titularidad en el arco Auriazul jugando desde el minuto inicial en los últimos dos encuentros, ante Argentinos Juniors por el torneo local y frente a Estudiantes por la Supercopa Internacional. Además, Werner también había jugado desde el arranque en el triunfo de Central como visitante de Barracas Central, donde Almirón optó por utilizar un once alternativo.

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