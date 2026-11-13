Mauricio Pochettino vuelve a la Premier League para dirigir a un coloso del fútbol mundial

El ex-Newell's dejó su puesto en la selección de Estados Unidos y se convirtió en nuevo DT del Manchester United, donde entrenará a Lisandro Martínez

Manchester United confirmó oficialmente la llegada de Mauricio Pochettino como su nuevo entrenador luego de la salida de Michael Carrick, un histórico referente del club. En las primeras horas de este viernes, los Red Devils anunciaron la firma del oriundo de Murphy, que dejó su puesto en la selección de Estados Unidos .

El ex-Newell's acordó su contrato con el equipo inglés hace unos días y, finalmente, pagaron la cláusula de rescisión de su contrato en el combinado estadounidense, a cambio de 10 millones de dólares .

Cabe destacar que Pochettino contaba con un vínculo hasta el Mundial 2030 para continuar al frente del seleccionado norteamericano, al cual iba a dirigir este sábado en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27 ante Haití.

La salida de Carrick se dio en medio de una crisis futbolística del United , debido a que el exmediocampista solamente pudo sumar una victoria en los primeros diez partidos de esta Premier League y dejó al equipo en puestos de descenso directo al Championship .

Pochettino tendrá hasta el próximo 22 de noviembre para acomodar al plantel, que cuenta con otro ex-Newell's como Lisandro Martínez, para su visita a Liverpool en Anfield, en una nueva edición de uno de los clásicos más importantes de Inglaterra.

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Además, el santafesino intentará calmar las aguas antes del inicio del mercado de pases de mitad de temporada, por el cual ya mantuvo conversaciones con la dirigencia del club para sumar nuevos refuerzos que acomoden al equipo.

El oriundo de Murphy volverá a la Premier League luego de tres años.

La trayectoria de Mauricio Pochettino

A sus 54 años, Pochettino regresará a la Premier League, donde supo hacer una gran carrera. Tras su debut como entrenador en su querido Espanyol entre 2009 y 2012, llegó a Southampton a comienzos de 2013 e instaló su nombre en Inglaterra con buenas actuaciones de su equipo.

En mayo de 2014, firmó contrato con Tottenham y dio comienzo al mejor periodo de su carrera como DT. En Londres, logró el subcampeonato de la Premier League en la temporada 2016/17 con un histórico registro de 86 puntos y también fue segundo en la Champions League 2018/19, cuando cayó ante Liverpool en la final. A lo largo de esos cinco años, dirigió a los Spurs en 293 partidos y se marchó con gran cariño por parte de los hinchas, a pesar de no haber levantado ningún trofeo.

Más tarde, Pochettino pasó por París Saint-Germain, donde dirigió a Lionel Messi, y regresó a Inglaterra para tomar las riendas de Chelsea en julio de 2023. En los Blues estuvo al mando en 51 partidos y disputó una final de la Copa de la Liga, pero se marchó en mayo de 2024, antes de asumir en la selección de Estados Unidos, con la que fue protagonista en el Mundial 2026.