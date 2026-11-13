Jonatan Gómez volvió a jugar al fútbol fuera del país luego de denunciar que fue víctima de una extorsión

Economía Caputo señaló que el cambio en el régimen de zona fría impulsó la inflación

La Ciudad El tiempo en Rosario: viernes con más calor y posibles tormentas aisladas

La Ciudad Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana

Policiales Preventiva para La Banda de los Tucumanos por salideras bancarias en Rosario

La Región Un toro se escapó en la ciudad de Santa Fe y embistió a dos personas

La Ciudad Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años

La Ciudad El Paseo de los Campeones del Mundo homenajeará a los que levantaron la Copa

Economía Los estatales denunciaron una pérdida de 21 % de su salario en la era Milei

Ovación Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030

El Mundo Por primera vez en casi un siglo y medio, Misisipi tendrá un senador de raza negra

Política Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó atención a los sectores vulnerables

Información General Una argentina reclama la autoría de "Alma misionera", atribuido a un mexicano

Por Facundo Borrego Política Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal

Información General Borraron el tuit de León XIV donde decía que Argentina "ahora tiene dos Papas"

La Ciudad Extienden Colectividades: la fiesta suma un día y termina el próximo lunes

Policiales Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control

Política Milei calienta la interna con Bullrich con una sugestiva historia en Instagram

Salud Suben en Brasil los casos de viruela del mono: qué deben tener en cuenta los viajeros

La Ciudad Los cascarudos volvieron a copar algunos sectores de Rosario: ¿cómo evitarlos?