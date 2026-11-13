La Capital | Ovación | Jonatan Gómez

Jonatan Gómez volvió a jugar al fútbol fuera del país luego de denunciar que fue víctima de una extorsión

El ex-Central regresó a las canchas luego del periplo legal que atravesó y anotó dos goles para un equipo de las categorías semiprofesionales de Estados Unidos

13 de noviembre 2026 · 12:39hs
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Jonatan Gómez

Celina Mutti Lovera / La Capital

Jonatan Gómez, exjugador de Central, volvió al fútbol en Estados Unidos.

Jonatan Gómez dejó atrás el crítico momento que atravesó en el país al confesar que “perdió todo” por la ludopatía y se marchó rumbo a Estados Unidos, donde volvió a jugar al fútbol con la camiseta de Soccer Paradise FC de Miami, de las categorías semiprofesionales.

El volante surgido de Rosario Central protagonizó un proceso legal por una denuncia por estafas y amenazas vinculadas al juego clandestino y a las apuestas online, que en primera instancia fue desestimada por el fiscal Aquiles Balbis y luego recibió nuevamente curso administrativo.

Lejos de la ciudad, Gómez se reencontró con la oportunidad de volver a las canchas en Estados Unidos para disputar el campeonato de la división 2 de la United Premier Soccer League.

>> Leer más: Jugó en Central, se hizo hincha y reveló una anécdota increíble: "Viví un mes en el hotel que pagó Newell's"

Según reveló la cuenta oficial de Soccer Paradise, el exmediocampista canalla anotó dos goles y brindó dos asistencias en el empate 4 a 4 ante Florida Vipers, en su estreno con el equipo del norte de Miami.

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